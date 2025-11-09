日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00～)では、12日放送の第6話と、この放送後に配信されるHuluオリジナルストーリーに、佐野勇斗と5人組ボーカルダンスユニット・M!LKで活動する吉田仁人が出演。2人は、ドラマ初共演となる。

吉田は若手男性アーティスト集団・EBiDANのメンバーで、佐野も所属するボーカルダンスユニット・M!LKのリーダー。ソロ活動も積極的に行いながら映画、ドラマ、舞台と俳優としても活躍する。昨年放送された単発ドラマ『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(24年12月29日放送、中京テレビ)では、主人公の幼なじみで四日市の鉄道運転士・杉内翔平役を演じ、本作は「東京ドラマアウォード2025」でローカル・ドラマ賞を受賞した。

今回、吉田が演じる紺野泰輝は、医薬品補充業者として岩瀬遥(堀部圭亮)が院長を務める岩瀬医院に出入りしている。真面目で人懐っこい性格から、岩瀬や看護師たちとはすっかり顔なじみの関係だ。

そんな岩瀬医院には体調を崩した結以(桜田ひより)と大介(佐野)が身を寄せているが、実は紺野と大介の間には過去にある出来事があって…。

そして第6話放送終了後にHuluで独占配信となるHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第1話にも吉田演じる紺野が登場する。

コメントは、以下の通り。

――お会いするのはいつぶりですか？

佐野：昨日ぶりです（笑）

吉田：半日くらい前にM!LKの仕事で会ったばかりです（笑）

――クランクインを迎えたお気持ちは？

吉田：今日は〇〇〇（※ネタバレ）だけなので（笑）、本格的な共演は後日ですね！ドラマ『ESCAPE』に出演させてもらうと知ったのが４日前くらいだったんです。髪の毛が青色だったのですが、さすがに役になじめないと思い黒にしてきました。こうやってメンバーの出ているドラマに出演するという機会はなかなかないので、本当にありがたいお話です！

佐野：(塩崎)太智くらいか。あれ以来だ！

吉田：そうそうそう！

佐野：今後もこうなっていったらいいよね。「M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る！」みたいな！

吉田：確かに面白いね！