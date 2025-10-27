フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ABCテレビ28日にスタートするダンスボーカルグループ・M!LKの冠番組『M!LKじゃん!』(毎週火曜25:39～ ※関西ローカル)を、28日から毎週火曜0時に独占先行配信する。

この番組は、M!LKの5人が自ら街へ繰り出し、悩みを抱える人々のために奮闘するもの。身近なことから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにも向き合い、アーティストとしての魅力に加え、街の人々と触れ合いながら成長していく5人の姿を届ける。

第1回内容

東京・戸越銀座商店街で道行く人々の困りごとを直接聞き込み。佐野勇斗、山中柔太朗のAチームと、吉田仁人、塩﨑太智、曽野舜太のBチームに分かれたメンバー。「4歳の息子が運動会で恥ずかしがって踊れない…」と悩むママのために自宅に突撃し、兄弟のために全力でダンスを披露する佐野・山中だが反応は…!?

「店が忙しくてバイトを探している…」と悩むおでん屋で接客体験に挑戦してみる曽野は、意外と難しいおでんの会計に苦戦する。

第2回内容

おしゃれな街として知られる東京・自由が丘へ。街が変われば、人々の悩みも変わるはず。戸越銀座とはまた違った、自由が丘ならではのお悩みを、メンバーたちがM!LK流に解決しようと奮闘する。

【編集部MEMO】

(C)ABCテレビ