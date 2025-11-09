星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)では、家族みんなで楽しむ「冬のファミリー旅」を提案している。

冬のファミリー滞在 イメージ

「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」をコンセプトに掲げる同施設では、子どもの成長に寄り添いながら楽しめる冬ならではの体験を通して、心に残る冬のファミリー旅を提案している。

初めて雪に触れる子どもは、白銀の絶景を舞台に雪と仲良くなる最初の一歩を踏み出す。また、雪に慣れてきた子どもは、親子で楽しめるアクティビティやゲレンデデビューなど、身体と心を使って楽しむ挑戦的な体験へステップアップ。雪に触れる体験から、雪を楽しむチャレンジなど、年齢や興味に合わせた"ステップ"を用意している。さらには、ここならではの食体験や成長の節目となる誕生日を祝う記念日ステイなど、家族で冬の思い出をつくる多彩なプログラムを用意している。

ステップ1.雪と触れ合う、はじめての外遊び

「雪原ソリパーク」は、小さな子どもでも安心して遊べる、傾斜の緩やかなソリエリア。雪原を望むソリ専用のコースでは、さまざまな種類のソリを親子で一緒に楽しめる。期間は2025年12月14日～2026年4月5日で、時間は9:00～16:00(時期により変動あり)。料金は1台1,500円で、宿泊者は無料となる。

雪原ソリパーク

標高1,088mの展望施設「霧氷テラス」。ゴンドラで上がった先に白銀の絶景が広がり、親子で自然と触れ合うことができる。期間は2025年12月1日～2026年4月5日。時間は時期により異なる(詳細は公式HP)。料金は大人2,200円、7～11歳1,300円、愛犬500円で、宿泊者は無料となっている。

霧氷テラス

「アイスヴィレッジ」は氷と雪でできた街が広がる幻想的な空間。氷のすべり台やショップなど、遊びながら雪国の世界観を体験できる。期間は2025年12月10日～2026年3月14日(予定)、時間は17:00～22:00(最終入場21:30)を予定している。入場料は600円(7歳以上)で、宿泊者は無料。天候により期間や内容が変更となる場合がある。

アイスヴィレッジの滞在イメージ

ステップ2.挑戦の一歩をふみだす、雪遊びデビュー

スノーモービルが引くゴムボートに乗って雪原を走る「スノーラフティング」「バナナボート」は、親子で楽しめるアクティビティ。期間は2025年12月23日～2026年4月5日、時間は9:00～16:00(時期により変動あり)。料金は大人2,000円～、7～11歳は1,200円～となっている。

スノーラフティング

スキーやスノーボードのレンタルでは、初めての人でも安全・快適に楽しめるよう、スタッフがフィッティングをサポートする。期間と時間、料金はレンタル場所や時期により異なる。

スキーをするファミリー

「デビューパーク」はスノーエスカレータが設置された初心者の方向けの練習コース。初めてスキースノーボードに挑戦する人や小さな子どものデビューにも最適。ファミリー向けエリアやレッスンも充実しており、初めてでも楽しめる環境が整っている。期間は2025年12月1日～2026年4月5日、時間は9:00～18:00(2025年12月26日までは9:00～16:30)までとなる。

デビューパーク

ステップ3.冒険心を育むチャレンジ体験

「アドベンチャーマウンテン」は、子どもたちの好奇心とチャレンジ精神を引き出し、上達を促す世界で唯一のストーリー型ファミリーゲレンデ。ミッションにチャレンジし、ロールプレイングゲームのような感覚で遊べる滑走エリアとなっている。期間は2025年12月22日～2026年4月5日、時間は9:00～16:00までとなる。

アドベンチャーマウンテン

「スノーカート4200」は、雲海ゴンドラ山頂から山脈のリゾートセンターまで、国内最長4,200メートルのスノーカートコース。雪景色を見ながら家族で雪山を楽しむことができる。期間は2025年12月下旬～2026年3月31日、時間は9:00～15:00までとなる。

スノーカート4200

ここだけの食体験や、記念日ステイも

「リゾナーレキッズスタジオ」では、子どもがパティシエに変身し、オリジナルスイーツ作りを体験できる。また、家族で食事を楽しみながら、出来上がったスイーツを一緒に味わえる。

リゾナーレキッズスタジオ

「Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu」は、1歳を迎える子どもと、家族になって1年という大切な記念日を思い出深く過ごすための特別な宿泊プラン。子育てにワクワクを届けるブランドとして誕生した、ベビー・キッズ向けのギフトブランド「MARLMARL」とコラボレーションしたフォトスポットや、お祝いグッズが揃った客室で特別な一日を演出する。