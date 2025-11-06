「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は12月1日、「霧氷テラス」の営業を開始する。

霧氷テラス

霧氷テラスは、標高1,088mに位置する、雪山の絶景や霧氷を観賞できる展望施設。霧氷とは、氷点下約2～10度の間で空気中の水分や霧が木々に付着する現象のことで、きらきらときらめく絶景を見ることができる。営業期間は2025年12月1日～2026年4月5日まで。朝日を望むサンライズゴンドラや、霧氷や雪景色を模したドリンク、アフタヌーンティーなど、冬ならではの絶景を楽しむコンテンツを用意している。

「サンライズゴンドラ」で向かう、朝の絶景体験

12月1日～10日の10日間限定で、「サンライズゴンドラ」を営業する。日の出前のまだ薄暗い時間帯にゴンドラに乗車し山頂駅へ向かう。霧氷テラスからは、日高山脈の稜線からゆっくりと昇る朝日を見ることができる。

料金は、ゴンドラ往復で大人2,200円、7～11歳1,300円、愛犬500円。トマム ザ・タワー、リゾナーレトマム宿泊客は無料となっている。

きらめく霧氷をイメージした「霧氷ミルクティー」

併設するカフェ「雲Cafe」に、霧氷できらめく冬景色をイメージしたオリジナルドリンク「霧氷ミルクティー」(700円)が新登場する。冬の濃厚なトマム牛乳を使ったミルクティーに、ふわふわなクリームの甘さが溶け込む、身体が温まるホットドリンク。テイクアウト、イートインどちらも可能となっている。

絶景とともに味わう「霧氷テラスアフタヌーンティー」

キラキラと輝く雪山の絶景を眺めながらアフタヌーンティーが楽しめる。霧氷テラスにあるユニークな展望スポット「Cloud Walk(クラウドウォーク)」をイメージしたスタンドに、霧氷や雪山をイメージした全9種類の小菓子やセイボリーを提供する。今年は新たに、スペシャルメニューとして「霧氷モンブラン」が登場。トマム牛乳を使用したミルクジェラートの上に、ホワイトチョコレートのモンブランクリームを絞り仕上げている。

料金は1名7,500円。提供期間は2025年1月10日～2026年3月31日(11:30～15:30)まで。1日6組(1組2名まで)限定で、公式サイトにて1週間前までの予約が必要となる。

冬の絶景と大自然を満喫「絶景霧氷スノーシュー」

「絶景霧氷スノーシュー」は、雪で覆われた真っ白な大パノラマが広がるエリアを、ガイドと一緒にスノーシューで巡るアクティビティ。北海道ならではの雄大な絶景を眺めながら、スノーシューをしたり、アクティビティ後にはスープで体を温めたりと、雪山ならではの体験が叶う。料金は1名10,000円で、スノーシューガイド、レンタル(スノーシュー、ボードブーツ)、オニオングラタンスープが含まれる。開催期間は2025年12月20日～2026年3月31日。定員は10名まで(最少催行人数2名)。公式サイトにて3日前まで予約を受け付ける。