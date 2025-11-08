お笑い芸人の小籔千豊が5日、公式YouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』を更新。肉を食べない理由を説明した。

小籔千豊

「食べてません」「キャラでもない」

祖父の方針で、幼いころから「肉類を一切食べない」生活を送っている小籔。自身が出演する『ざっくりYouTube』内では、こんにゃくだと思って食べたものが、肉だったため、「フレームから外れたところでパッと出して戻ってきた」とシーンがあったという。しかし、「ホンマは肉食うてるやろ」「テレビ用のキャラ」「肉を食べない設定」などのコメントを目にしたといい、「まだ、僕の食生活でごちゃごちゃ言うてる人おるから、ハッキリここで言うとこうか」と切り出した。

はじめに、小籔は、「食べてません。キャラでもない」とキッパリ断言。卵や魚介類は食べるが、牛・豚・鶏・ハム・ベーコンは口にしないといい、「小さいときから、食卓にお肉が並んでない家だった」という。そのため、高校時代になんとか克服しようと、「小さいお肉はわざと食って、耐えるというか。リハビリを続ける時期もあった」そうで、大人になってからも、「何回も食いました。牛の半身ぐらいは多分、人生で食うてると思う。そのぐらい何回もトライした」と回顧。しかし、リハビリの甲斐なく、「小さいときから食い慣れてないから、おいしくいただけない。オエッとなってしまう」と打ち明けた。

また、肉を食べないことで、周囲に気を使わせてしまうなど、さまざまな苦労があり、「僕みたいな人生は生きにくかったので。中学、高校ぐらいのときに、“自分の子供が生まれたら食べれるようにはしよう”って」と吐露。過去には、一緒に食事をした西田敏行さんに、「ごめ～ん! それやったら言ってよ～」と謝られたこともあり、「胸が張り裂けそうになって……。めちゃめちゃええ人やから、謝ってくれはった」と申し訳なさそうに振り返りながら、「そのときに、“絶対、子供には食わすぞ!”って思った。それ系の嫌な思い出いっぱいあります。本当に……」とつぶやいた。

現在の状況について、「うちの子供らには食べさせてます。だから、4人家族で食べないのは俺だけ」と明かした小籔。「食べられる人生のほうがよかったなという境遇ではある。食文化が違うというか」「親が食うてないもんは、なかなか食べない」と語りながら、「受けつけへんの? って言われるんですけど、味が嫌。体に入れたくないとかそういうことやなくて、味が……」と苦手な理由も告白。最後は、「他にもいろいろあるんですけど。家の風習で飲まないものとか」とぶっちゃけつつ、「僕はキャラでもないですし、普段食べていることはありません」と強調して締めくくっていた。

コメント欄には、「辛かったろうに…」「人付き合いの上でご苦労されたんですね」「詳しい理由を初めて知った」「育った環境って大きいですよね」「西田さん、メチャクチャ良い人だなぁ～」などの声が寄せられている。