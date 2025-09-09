お笑いタレントの小籔千豊が8月27日、公式YouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』を更新。“偉い人”について自身の考えを語った。

「1つは分け隔てなくホンマにええ人」「もう1つは…」

偉い人の話題で、クワバタオハラ・くわばたりえは、「会社の社長なり、どこかのトップクラスの人。本当に偉い人ほど、腰が低い」と語り、「まあまあ偉い人のほうが、“俺は誰々さんと旅行に行った”とか、部下にもバーッと怒るけど。ホンマに偉い人って、“くわばたさん”って、さん付けで言ってくれたり。誰にでも同じように接してくださる。ホンマに偉い人って、こんな人なんやなって」と感心。

しかし、小籔は、「偉い人が腰低いのはホンマに事実」としながら、「それは2パターンあって。1つは、分け隔てなくホンマにええ人。もう1つは、“こんな末端にも頭を下げることが今までの俺を作ってる。だから、これからも余計に頭を下げよう”という計算のやさしさもある」と主張。「“根こそぎ好感度を取ろう。人との縁を根こそぎ取ってやれ”って思ってるビジネスライクのマシーンは、ホンマに腰が低い」と続け、「これは立派やで。だからと言って、ええ人かどうかはわからん」と指摘した。

また、「腰が低いプラス、部下がイジれる上司や社長。ホンマにいい社長」と熱弁し、「“またそのズボンはいて来てるじゃないですか!”“ええやんけ～”みたいな。この会話ができるって、どれだけ社員さんと接してきたのか。普通やったら陰で、“また社長、恥ずかしいわ”って」と例を挙げながら説明したくわばた。小籔は、「それは素晴らしいです」と返し、「隙があるし、かわいらしいし。人たらしなんやろうね」「努力もあるでしょうけど、それは天性のもの」と話していた。

小籔は、2024年8月から個人チャンネル『ペラペラ小籔』を始動。毎週月曜・水曜・金曜の更新を予定し、これまで「小籔が愛した究極の白ごはん」「小籔千豊の人生で1番ウケた瞬間」「最近一目惚れした究極の和菓子」「小籔千豊 『すべらない話』 出演時の(秘)裏側」など様々な動画を配信している。

