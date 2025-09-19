テレビアニメ「名探偵コナン」30周年特別企画の幕開けとして、2026年1月、『エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件』を1時間スペシャルで放送する。

テレビアニメ『名探偵コナン』は1996年1月8日の放送開始から1,100話を超え、2026年、30周年YEARを迎える。その幕開けとして2026年1月、『名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件』を1時間スペシャルで放送することが決定した。

物語は、黒ずくめの組織の薬で“江戸川コナン”になる少し前――。高校生探偵・工藤新一は、幼なじみの毛利蘭と米花水族館を訪れていた。目的は、別居中の蘭の両親・毛利小五郎と妃英理を仲直りさせるための作戦「水族館ドッキリ再会ラブラブ復活大作戦」の下見。しかし、楽しい時間は一瞬で終わりを告げる。人だかりの先に漂う異様な空気に、新一は殺人事件を察知し、蘭に係員を呼ぶよう指示する。叫び声も聞こえなかったのに、なぜ事件に気づいたのか尋ねる蘭に、新一は「匂いだよ」と答え……。血の匂いを嗅ぎつけて現場へ赴き、持てる感覚のすべてを使って犯人を割り出す、緋色の高校生探偵の推理劇が始まる。そして、事件の先には、あの日へと繋がる“もう一つの下見”が……。

さらに、この放送を記念して水族館を楽しむ新一と蘭のキービジュアルを公開。まだ交際する前の初々しい距離感の2人がエモーショナルなビジュアルになっている。

このキービジュアルは、9月20日・21日京都市で開催される「京都国際マンガ・アニメフェア2025(京まふ)」の読売テレビブースにて公開。京まふでは、宮城県とコラボした「石巻のヒーロー」や、青山剛昌アワーを記念した「真・侍伝 YAIBA」とのコラボ、原作者・青山剛昌先生が「マンガ沼」番組最多の質問に答えた直筆アンケート等も展示される。

