「スチーマーがないとブチギレる」と美への徹底したこだわり、番組密着のギャラ事情を暴露　アレン様節が炸裂

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、10月31日に配信された。

カリスマ・アレン様の人生に密着

番組では、SNSのフォロワー数100万人超、整形総額1億円以上を公言するカリスマ・アレン様の人生に密着。

仕事前には「スチーマーがないとブチギレる」と美への徹底したこだわりを見せる一方、今回の番組密着に対して「この密着がここ最近で一番カネ安いわよ」とギャラ事情を暴露するなど、序盤からアレン様節が炸裂した。

MEGUMI「時代のアイコン」と声を漏らす

イベントでは100人の女性ファンが集結。本音で語るアレン様が女性ファンからの支持を集めている様子を見て、MEGUMIは「時代のアイコン」と声を漏らした。

また、直近まで数年間住んでおり、「庭」と語る浅草では、4人前のもんじゃを爆食い。自分のお腹をなでながら「食べ続けて今こうなってきてるんですよ。富の象徴なんですよ」と語り、「人生一回で、我慢で死んでいくのは絶対ヤダ」と己の人生を突き進む姿が映し出された。