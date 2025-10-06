アレン様、“恋リア初鑑賞”で驚いたこと「恋リアって…」

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』(全8話)の特別鑑賞会・第1弾「アレン様、せいやと初体験でご乱心!?」が配信された。
「恋リアってこんなに密着するの?」
特別鑑賞会では、霜降り明星・せいやと“アレン様”の愛称で親しまれている大物マダムタレント・アレンが1年ぶりにタッグを組み、『ラブキャッチャージャパン2』第1話を鑑賞。普段恋愛リアリティーショーを見ないというアレン様にとっては、今回が“恋リア初体験”となり、ラブキャッチャーとマネーキャッチャーの行方を予想しながら、参加者たちをぶった切る痛快トークが繰り広げられた。
参加者たちがペアを組み、コンセプトに沿って撮影に挑む「カップルフォトチャレンジ」で、アレン様は「恋リアってこんなに密着するの?」と驚きを隠せない。せいやも「こんなに密着してたら、普通の男やったら我慢できへん」と共感。
アレン様は「ボーイズって単調ですから(気持ちが)揺らぐと思う」と語り、キス寸前のシーンでは「やるならベロ入れろ!」と叫び“アレン様節”が炸裂。また、レースアンバサダー・うららが「まさおがサワサワしてくる」とインタビューで語る場面では、アレンが吐くふりをして声を上げ、せいやが「バケツ持ってきてください!」と乗っかるなど、抜群のコンビネーションを発揮していた。
【編集部MEMO】
『ラブキャッチャージャパン』の参加者たちは事前に、真実の愛を見つける「ラブキャッチャー」か、多額の賞金を狙う「マネーキャッチャー」のいずれかを選択。「ラブキャッチャー」は「マネーキャッチャー」に騙されずに、真実の愛をみつけられるかが鍵となり、「マネーキャッチャー」は「ラブキャッチャー」を 見極め、偽のカップル成立をすることが賞金獲得の条件となる。今シーズンから「マネーキャッチャー」の 賞金は、1000万円を山分けできるという、新たなルールが加わる。最終日の夜のセレモニーで想いを伝え合い、2人が共に「ラブキャッチャー」なら真実の愛のカップルが誕生。しかし、「ラブキャッチャー」と「マネーキャッチャー」が結ばれれば、後者が賞金を手にすることに。もし「マネーキャッチャー」同士が結ばれれば、愛も賞金も得られずに旅は終わる。