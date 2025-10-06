アレン様、“恋リア初鑑賞”で驚いたこと「恋リアって…」

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』(全8話)の特別鑑賞会・第1弾「アレン様、せいやと初体験でご乱心!?」が配信された。

「アレン様、せいやと初体験でご乱心!?」場面カット (C)CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved (C)AbemaTV,Inc.

「恋リアってこんなに密着するの?」

特別鑑賞会では、霜降り明星・せいやと“アレン様”の愛称で親しまれている大物マダムタレント・アレンが1年ぶりにタッグを組み、『ラブキャッチャージャパン2』第1話を鑑賞。普段恋愛リアリティーショーを見ないというアレン様にとっては、今回が“恋リア初体験”となり、ラブキャッチャーとマネーキャッチャーの行方を予想しながら、参加者たちをぶった切る痛快トークが繰り広げられた。

参加者たちがペアを組み、コンセプトに沿って撮影に挑む「カップルフォトチャレンジ」で、アレン様は「恋リアってこんなに密着するの?」と驚きを隠せない。せいやも「こんなに密着してたら、普通の男やったら我慢できへん」と共感。

アレン様は「ボーイズって単調ですから(気持ちが)揺らぐと思う」と語り、キス寸前のシーンでは「やるならベロ入れろ!」と叫び“アレン様節”が炸裂。また、レースアンバサダー・うららが「まさおがサワサワしてくる」とインタビューで語る場面では、アレンが吐くふりをして声を上げ、せいやが「バケツ持ってきてください!」と乗っかるなど、抜群のコンビネーションを発揮していた。