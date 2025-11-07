フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『このあと、滅茶苦茶〇〇〇した』を、7日から独占配信。若林時英、篠崎彩奈、中尾暢樹らが出演している。

今作は、終電もなくなった、ある日の深夜が舞台。24歳童貞の会社員・春海空翔(若林)が、恋心を寄せる結衣(篠崎)の部屋に招かれる。疑心暗鬼になりながらも脳内イメージで崇拝する恋愛相談系ライバー・HALU(中尾)から指南を受ける空翔。一方の結衣は、空翔と出会うより前に“ある男”との間での出来事が…。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

コメントは、以下の通り。

若林時英

「台本を読んでみて、恋愛経験のない主人公の空翔が恋をした女性に必死に向き合う姿勢が情けなくて面白く、彼を応援したくなるストーリーに凄く惹き込まれたのを今でも覚えています。

僕自身、この作品で演じてみて、改めて人との向き合い方を考えさせられましたし、大切な人と今という時間を大切にしたい、楽しませたいと心掛けるようになりました。

作品の終盤では“めちゃくちゃ○○○”しますが、そこに辿り着くまでの困難や試練、そして諦めかける瞬間をユーモアたっぷりに描いています。是非、ご覧になって笑って見守って頂けたら幸いです！」

篠崎彩奈

「咲川結衣役を務めさせていただきました篠崎彩奈です！

この作品は、クスッと笑える場面が多く、肩の力を抜きながら気軽に楽しめる作品だと思います。

撮影期間は本当に楽しく、私にとって大切な作品になりました。

結衣として生きれたこと、とても幸せです。

一人でも多くの方にみていただけますように、ぜひお楽しみください！」

中尾暢樹

「本当に色々と挑戦できる役をいただきました(笑)

主人公の空想の中のHALUを演じるのは、シーンとして遊べるところが多くスタッフの皆さんもプロの技を惜しみなく使っていただきました。

リアルなHALUとのギャップも楽しんでくださいね。

ストーリーのテンポも良い中、一つ一つのセリフが刺さるような所も多いです。

それでは皆さんご一緒に。“ラブハーック、チャンネール！！”」

(C)フジテレビ