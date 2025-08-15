フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『平成チョベリグー家199X』を、15日から独占配信している。

この作品はタイトルの通り、90年代を舞台に4人家族の日常を描いたファミリーコメディ。社会現象となった「たまごっち」や「パラパラ」など、当時を象徴するカルチャーが散りばめられ、誰もが懐かしさを覚える世界観になっている。テンポの良い家族の掛け合いも見どころのひとつだ。

さらに、名作ドラマ『ナースのお仕事』や『ひとつ屋根の下』のオマージュシーンも登場する。

夫婦役として出演する八嶋智人と松下由樹は、かつて『水10!』枠で放送されていたフジテレビのバラエティ番組『ココリコミラクルタイプ』で共演して以来、約18年ぶりの再タッグ。長年の信頼関係による、2人の息の合った演技が披露される。

「FOD SHORT」は、7月1日にサービスを開始。「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信している。スマホでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

キャストのコメントは、以下の通り。

■八嶋智人

「撮影前、縦型ドラマ初挑戦に緊張していましたが、タイトルが『平成チョベリグー家１９９Ｘ』と聞いて緊張してるのがバカらしくなりました。で、奥さん役が松下由樹さんと聞いて、無条件に“これは上手くいく！”と思いました。松下さんとは20年来のコント同志。面白くならない訳がない。真剣にふざけています。どうかこんな時代も在ったと楽しんで下さいませ！」

■松下由樹

「今回、初めてショートドラマに出演させていただきました。縦型ショートドラマではまだ数少ないコメディードラマです。八嶋さんとの共演は、ココリコミラクルタイプを思い出し、時には笑いが止まらなくなる程とても楽しく撮影ができました！平成に流行った事柄と共にチョベリグーな一家を楽しんで観てください！」

【編集部MEMO】

「FOD SHORT」では『女性用風俗』『旅館バイトは社長令嬢!? ～お嬢様の華麗なる逆襲～』『不倫する夫を尾行していたサレ妻、タイムリープで復讐す』『男装秘書』『背徳の館～狂気のマザコン男に嫁いだ女～』『トゥルー・ラブ・ストーリー～“究極の愛”と“死”の選択～』『愛してた? 命尽きる前に答えて』『宇宙財閥令嬢の下克上』『推しの罪～推しを救えるのはヲタクの私～』『BACK TO THE STORIES』『サラリーマン山崎シゲル』といったショートドラマを配信している。

(C)フジテレビ