ダスキンが運営するミスタードーナツは11月12日、「タマゲた!メタモンのドーナツツリー」(648円)の予約受付をミスドネットオーダーで開始する。

55周年を記念した特別なドーナツを事前予約限定で発売する。同商品はメタモンがドーナツポップにまぎれている姿をイメージしており、人気のドーナツをひとくちサイズにしたドーナツポップやオールドファッションなど、さまざまな食感を楽しむことができる。メタモンは、イースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現した。ドーナツツリーは、ドーナツポップのゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールの他、オールドファッションやホイップクリーム、カスタードクリームを使用している。そのままでもディップしながらでも、様々な食べ方で楽しめる。

商品はミスドネットオーダー限定で、受取前日までの予約注文で購入できる。予約注文期間は11月12日～12月24日。商品の受け渡し期間は11月26日～12月25日(なくなり次第終了予定)となる。ショップにより1日ごとの予約数量は異なる。

ミスドネットオーダーの利用方法

