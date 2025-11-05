11月に入り、すっかり寒くなりましたね! 寒くなると食べたくなるのが濃厚なチョコレート。そんなみなさんに朗報! 今年も"アノ"季節がやってきました!

今回ご紹介するのはミスタードーナツで毎年大人気の「ポン・デ・ショコラ」4種。冬限定の大人気ラインナップ。今年は定番2種に加えて、新作2種が登場! 大学生ライターが早速食べ比べてみました! !

ミスドの冬の定番全部食べてみた

2025年も「ポン・デ・ショコラシリーズ」が登場

「ポン・デ・ショコラシリーズ」は、人気のもちもち食感のポン・デ・リング生地がショコラ風味となり、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えたことで、口の中に広がるチョコレートの香りを感じられる、毎年大人気の商品。

今年は"チョコレートを存分に楽しめる"食感や味わいなどバラエティ豊かなラインナップを揃えたといいます。

定番の「ポン・デ・ショコラ」、「ポン・デ・ダブルショコラ」に加え、昨年人気だった、くちどけのよい生チョコレートをトッピングした「ポン・デ・生チョコショコラ」はさらに濃厚でコク深い生チョコを目指して開発されました。

また、今年新発売となる「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は濃厚なショコラカスタードクリームでチョコづくしを感じられる商品。どのドーナツもチョコレートを存分に楽しめる商品です!

この季節にしか味わえない、冬限定の商品を早速本音レビューしていきます!

ポン・デ・ショコラ

テイクアウト:183円

イートイン:187円

ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にグレーズがコーティングされたドーナツ。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティングした、ショコラの風味をシンプルに味わえます!

4種の中で最も甘さを感じました! というのも、コーティングされたグレーズをまず口に含むことになるので、ドーナツ自体はシンプルな味ですが、そこにナッツ、バニラとグレーズが重なり、ドンと来る甘さに。

また、コーティングがグレーズのみのため、最もダイレクトにもちもち食感を楽しめます!

ポン・デ・ダブルショコラ

テイクアウト:194円

イートイン:198円

ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にチョコレートがコーティングされたドーナツ。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地×チョコレートは相性抜群!

4種の中で最も甘さ控えめ。ビターチョコレートが好きな方にピッタリです!

シンプルだからこそ、自分オリジナルのアレンジも楽しめそうです!

ポン・デ・濃厚ショコラカスタード

テイクアウト:237円

イートイン:242円

ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地に、カスタードのコクとチョコが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティング。仕上げにチョコクランチがトッピングされています。

4種の中で最も食べ応えがあるドーナツ! トッピングされたカスタードが、コーティングのチョコレートのおかげで生チョコのような食感に。

もちもち食感の生地になめらかトッピングが相性抜群です!

ポン・デ・生チョコショコラ

テイクアウト:237円

イートイン:242円

ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地に、チョコレートをコーティングし、濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコで仕上げられたドーナツ。

最もビジュアルが映えるドーナツ! それだけでなく、ホワイトチョコ×生チョコ×コーティングチョコレートと、口の中にも彩りが感じられる贅沢さ。

定番と新作どちらも大満足

ということで、みなさんいかがだったでしょうか?

私のイチオシは、「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」です! あたたかい紅茶と一緒に楽しめば、とっても贅沢なティータイムになりそう!

定番ももちろん美味しいですが、新作2種も贅沢仕上げで最高のご自愛時間を過ごせます!

ぜひお試しあれ!

■「ポン・デ・ショコラシリーズ」

■販売期間 10月29日～2026年2月下旬 順次販売終了予定

■対象ショップ

ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)