妊娠中の赤ちゃんの性別を家族や友人に発表するイベント「ジェンダーリビール」。ケーキやバルーンなどを使い、ピンク(女の子)やブルー(男の子)で性別を明かすサプライズ演出が特徴で、アメリカ発祥の文化としてSNSでも多くの動画が投稿されています。

アメリカ人のジョーダンさん夫婦もこの日、妊娠中の第2子の性別を発表するため、両親や友人を招いてジェンダーリビールを開催しました。そこで起こった、まさかのサプライズとは――?

黒い風船を持つジョーダンさん。この風船を割って赤ちゃんの性別を発表するようです。とまあ、ここまではよく見るジェンダーリビールの演出ですよね。しかし……

風船を割るのかと思いきや、走り出すジョーダンさん。そして……

なんともうひとつ風船を持ってきました。そう、お腹の赤ちゃんは1人ではなかったのです!! これにはおばあちゃんも大興奮。孫が増える喜び感情を抑えきれない様子です。

そしていよいよ、双子の性別を発表……かと思いきや!?

なんともうひとつの風船が運ばれてきました。お腹の赤ちゃんは、三つ子だったのです。予想外の展開に、おばあちゃんもさらに大興奮!! さすがに風船がもう増えることはなく、いよいよお待ちかねのジェンダーリビールタイムです。

風船の中から出てきたのは、青い紙吹雪、つまり三つ子は男の子でした!

歓声が上がる中、お母さんも「Three boys!!」と大喜び。孫が一度に3人も増えるなんて、嬉しいですよね。

この動画が投稿されたのは2023年で、その後無事に元気な三つ子が生まれ、ジョーダンさんのアカウントでは彼らのスクスク育つ様子も投稿されています。みんなに祝福されて生まれてきた三つ子の兄弟、これからも元気に育ってね!