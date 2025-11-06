ビデオリサーチは、9月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(9月1日～28日)をまとめた。1位は、9月27日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『土曜プレミアム・タイムレスマン』で、ポスト数は約15万1千件に上った。

アイドルグループ・timeleszにとって地上波初バラエティ番組『タイムレスマン』(毎週火曜24:15～)が、スペシャルとしてGP帯に放送。メンバー全員で伊勢神宮に向かう企画で、ゲームで脱落者が決まったシーンや、スペシャルゲスト・山下智久とのトークシーンなどで盛り上がりを見せた。

3位に入ったのは、日本テレビ『高校生クイズ2025』で約9万2千件。今年は、SixTONES、チョコレートプラネット、佐藤栞里がパーソナリティーを務めたが、SixTONESの冠番組『Golden SixTONES』の企画である「マツケンナンバー」のシーンや、優勝校決定のシーンなどで毎分ポスト数が多くなった。

9月は、TBS『東京2025世界陸上』が多数ランクイン。9月13日～21日に東京・国立競技場をメイン会場として開催された世界陸上だが、ポスト数が最も多かったのは最終日の約7万9千件。日本代表も出場した男子4×100mリレー決勝が始まるシーンで、毎分ポスト数が最も盛り上がった。