賞金か真実の愛か…よいよファイナルセレモニーへ　『ラブキャッチャージャパン2』最終話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』最終話が、4日に配信された。

※以下、ネタバレあり。

マネーキャッチャーだと発覚

最終話では、「運命の決断となる最後の告白は今夜行います。その前に正体を変更できます」「最後の告白を前に改めてラブorマネーを選択してください」とのアナウンスが流れる。そして、いよいよファイナルセレモニーへ。

まずは女性参加者が、自分の正体が書かれたコインの箱を男性に渡す。渡されなかった男性はここで不成立に。続いて男性がコインの箱を女性に渡し、複数の女性から渡された場合は、その中から1人を選ばなければならないというルールが明かされた。

元アイドルのさくらは、YouTuberのいぶきに「いぶきくんの第一印象と今の印象が全然違って、さくらが好きな髪型にしてくれたりとか、日焼けを気にして夕方にデートしてくれたりとか、いぶきくんを好きになったら幸せになるんやろうなってずっと考えとった」と告白。

緊張が走る中、いぶきはさくらの元を訪れ、「さくらちゃん、この旅に来てさくらちゃんに会えて本当によかった。この4日間本当に楽しかったし本気で幸せだったし、この気持ちは紛れもない真実」と伝え、コインの箱を手渡した。

さくらがいぶきに渡したコインには“LOVE”の文字、一方いぶきがさくらに渡したコインには“MONEY”の文字が。いぶきの正体がマネーキャッチャーだと発覚。

いぶきは「夢のために本来あるべき決断をしました。自分の一番大事な目的のためにマネー(キャッチャー)としてきたわけなんですけど、やっぱりこんなに好きになっちゃったら苦しいものは苦しい。さくらちゃんが僕のことを好きじゃなかったらあの子も傷つかずに済むのになって」と語った。

さくらは「びっくりはしましたけど、私が先に告白しに行ったときの表情が……いつもやさしい笑顔のイメージだったし……いぶきくんがいてくれたおかげで8日間楽しかった。何がうそで本当かもわからないし、本心のいぶきくんと話してみたかったな」と涙ながらに話した。

見事カップル成立→キス

俳優のかいりと急速に距離を縮めていたレースクイーンのうららでしたが、告白の3時間前、まさおに「かいりのことは脳みそではすごい好きって思っているはずなのに、心がまさおに置いていかれてるって思った。まさおがクズだったことを受け入れたくなかったけど、今会ったらまさおは『俺じゃなくてかいりを選びな』って言っているような顔をしている」と涙ながらに打ち明けていた。

ファイナルセレモニーでは、うららはかいりを選ばないという展開に。まさおの元を訪れたうららは「8日間ありがとう。いやなこともいっぱいあって、大っ嫌いって何回も思ったけど、それでもあんなに素敵になっていくかいりを見ていても、まさおのことを思い出して泣いてしまうくらい、うららの子ども心を守りたいって言ってくれたのが嬉しかった。寂しいとき、苦しいときにうららが守ってあげたいなって思う」と思いを打ち明けた。

うららとえみりの間で揺れ動いていたまさおは、ついに自らの想いを示すために行動。選んだのはえみりではなく、うららのもとだった。「たくさん泣かせちゃって本当にごめんね。うららちゃんが言ってくれた『まさおの過去を全部受け止めたい』っていう言葉を信じたいと思いました。うららちゃんを信じてみたい。大好きです」と告白した。

コインを開けると、うららがまさおからもらったコインには“LOVE”、まさおがうららからもらったコインにも“LOVE”と刻まれており、2人は見事カップル成立。まさおは「今の気持ち伝えたいんだけど、目つむれる?」と言い、2人はキスを交わした。

一方で、マネーキャッチャーのいぶきは賞金1,000万円の一人獲りという結果に。番組の最後では、えみり、いぶきのほか、最初からマネーキャッチャーとしてこの旅に参加していたメンバーや、ファイナルセレモニー直前に正体を変えた人物の存在も明かされた。果たして参加者たちの真の顔とは。

