SNSで話題の“論破王”が土下座「申し訳ございませんでした」　後悔を口にし涙を流す

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第4話が、7日に配信された。

ためくにが土下座。

第4話では、最終日を待たずに告白ができる「フライングセレモニー」を実施。告白できるのは1名のみで、告白をした場合はその日で旅が終了となる。

セレモニー参加者は話し合いで決めることになったが、希望者が現れなかったため、追加で「ラブライン獲得0票のメンバーの中から1人を、0票同士で話し合い決めてください」とのアナウンスが。その結果、あやな、えみり、サリオ、いぶき、かいりが話し合い、あやなが「みんなを応援したい」と辞退を決断した。

最後に特別に会いたい男性として、SNSで“論破王”として注目を集めるためくにを選んだあやなに対し、ためくには「俺が余計なことを言ったからやりづらかったよね。申し訳ございませんでした」と土下座。あやなは「ずっとマネー(キャッチャー)って疑われていたのも知っていたし、本当に帰るつもりはなかったんだけど、(話し合いの場で)『今確定の人いる?』っていう話になった。私だけあやふやで……話しているうちにみんなの恋を応援したくなっちゃった。だからこの選択をした」と心境を明かした。

最後に、あやなは「ためくんがいてくれてよかった」と感謝の言葉を述べ、ためくにも「僕は今日、あやなだけにいこうと決めていた。フラットにしゃべりたいし、恋愛っぽく絡みにいこうと決めていた」と後悔を口にし涙を流すも、あやなの意思は固く、ここで辞退となった。

