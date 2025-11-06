俳優の吉沢亮と女優の池田エライザが出演する『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』の新CM「ぜってー集まろ！篇｜『Pokemon LEGENDS Z-A』」が、11月8日より全国で放映開始される。

吉沢亮と池田エライザ

吉沢亮＆池田エライザが新CMでゲームに没頭

今回のCMでは、吉沢と池田が、自宅での通信対戦に没頭する日常を描いている。吉沢が部屋で『Pokemon LEGENDS Z-A』のミアレシティを散策するシーンから始まり、画面越しの友人たちとリアルタイムでやりとりをしながら、和気あいあいと盛り上がる様子が印象的だ。少し遅れて池田が参加すると4人での通信対戦「Z-A Battle Club」がスタート。それぞれが真剣な表情で操作に集中し、勝負の行方に一喜一憂する。ポケモンが進化を超えた進化「メガシンカ」をする場面では、盛り上がりが最高潮に。最後に吉沢と池田が「ぜってー集まろ！」と締めくくり、仲間とつながる楽しさを魅力的に伝える。

CM撮影後、吉沢は「リアルに対戦モードとかをやらせていただきながら、ナチュラルな反応ができて、すごく楽しい撮影でした！今回はより自然なポケモンを楽しんでいる一人の人間としてやらせていただきました」と感想をコメント。池田は「本当にゲームをしている時って自然とリアクションが出るじゃないですか。『いえい！』とか、『うわあ、惜しい』みたいな。そういう本当の自分の素の部分をCM上で出すことがあまりなかったので、すごく贅沢な仕事だなと。ゲームを楽しんでいるところを撮ってもらえるというのが、すごく不思議でした」と振り返った。

吉沢亮は「サウナ」 池田エライザは「ジムでのトレーニング」に没頭中

ゲームに没頭する姿を描いたCMにちなんで、最近“没頭していること”について聞かれると、吉沢は「最近はそんなに行けていないのですが、結構サウナとかが好きで。舞台の仕事の時とかは、よく公演前にサウナにいって体を温めてから、（仕事に）行っています」と回答。池田は「私は、ここ 4カ月とかなのですが、トレーニングを始めて。ジムによく行っていますね。マシンよりは、自分の体重を使って、筋肉の位置を整える、ピラティスのようなことに重きを置いたトレーニングが好きです」と明かした。

また、日常生活で好奇心や探求心が刺激される瞬間について、吉沢は「仕事柄、地方や行ったことのない場所に行かせていただく機会が多いので、街は歩きたくなるし、いい温泉とかないかなと、サウナ探しに行ったりとか、おいしいごはん屋さんを探しに行ったりとか、行ったことのない街に仕事で行くとそういうワクワクはあります」と述べ、池田は「私はインドアなので。ミアレシティをじっくり練り歩いて、ちょっとしたイベントとか、見落としがないように新しい世界に入ると隅々まで練り歩く時間がすごく好きです。ミアレシティも網羅します！」と語った。