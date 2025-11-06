「軽井沢星野エリア」(長野県北佐久郡)の屋外スケート場「ケラ池スケートリンク」は2025年12月1日～2026年2月1日までの期間、夜間限定「スターダスト・アイスリンク」を開催する。

新感覚の"没入型"スケート体験

2回目となる今年は"森の神秘"がテーマ。リンク全体を包み込む光の演出と、星屑が降り注ぐような音色が調和し、星空を滑っているような非日常感を味わえる。リンクを囲む木々には星や宝石をモチーフにしたオブジェが飾られ、ミラーボールの輝きとともに、夜空が広がるような幻想的な世界が広がる。

「星屑のトンネル」が新登場

今年は、高さ3メートル・全長9メートルの「星屑のトンネル」が入口に新登場する。ミラーボールの無数の光が煌めく光の道を通り抜けることで、一歩足を踏み入れた瞬間から幻想的な世界が広がる。

光のスケート靴「スターライトシューズ」

数量限定で、光るスケート靴「スターライトシューズ」をレンタルできる。滑るたびに靴が輝き、リンク全体を包む光の演出と融合することで、自分が幻想的な作品の一部になったかのような特別な体験を楽しめる。

スターライトシューズ

本イベントの開催期間は2025年12月1日～2026年2月1日まで、1月14日および22日は休業となる。天候により営業を休止する場合があるため、詳細は公式ウェブサイトで確認を。実施時間は16:00～18:00で、スケートリンクの最終受付は17:15までとなる。入場は無料。スケート靴をレンタル(有料)すれば、誰でも体験可能となっている。