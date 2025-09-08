軽井沢星野エリア(長野県軽井沢町)は10月10日より、紅葉と読書を楽しむ「軽井沢 紅葉図書館」を開催する。

標高1,000mの高原に広がる軽井沢は、自然が織りなす四季の移ろいを肌で感じられる。特に秋は、首都圏よりも約1ヶ月早く、紅葉に彩られる。紅葉図書館の設置されるカラマツの丘は、多くの樹々にかこまれており、軽井沢の中でも紅葉を楽しめるスポットのひとつ。この季節と場所、そして知的好奇心を満たす読書を融合させたいという考えから、同イベントを毎年開催している。今年の開催期間は10月10日～11月16日、時間は10:00～17:00までとなる。入場無料。

ふたつの本棚と新登場の「お昼寝ブックツリー」

同イベントは、星野温泉 トンボの湯に隣接する約2000平方メートルのカラマツの丘で開催される。赤く色づくカエデや黄金色のカラマツに囲まれた場所には、全長10mと8mの本棚「丘の上のブックシェルフ」を設置。ベンチを兼ねた本棚からは、見上げる位置に美しい紅葉が広がる。今年は、古材を再利用してデザインされた「お昼寝ブックツリー」が新登場。秋の澄みわたる空の下、心地よい気候の中で寝転び、お気に入りの一冊を片手に特別なひとときを過ごせる。

本棚にならぶ約600冊の書籍

紅葉の横で、移動書店analog booksでのお買い物も楽しめる

本棚には、軽井沢や旅、山、森にまつわる本など、古本が約600冊並ぶ。これらの本は、主にバリューブックス(長野県上田市)の協力で集められた。また今年は「本のリレープロジェクト」も実施し、星野エリアの利用者から提供された書籍も加わる。さらに、週末には移動書店のanalog books(栃木県宇都宮市)が出店し、本や雑貨の販売も行われる。自然の中で、様々ないきさつを経て集められた本との特別な出会いが楽しめる。

読書のおともに、秋らしいドリンク

カフェ ハングリースポットでは、期間限定で「メープルナッツラテ」(600円)を提供する。紅葉図書館の近くで色づくカエデにちなんだ、メープルシロップを使用した優しい甘さと香ばしいナッツの風味が溶け合う、ホットドリンク。このラテには、カエデのかたちをした特製クッキーも添えられている。