軽井沢星野エリア(長野県北佐久郡軽井沢町)にある屋外スケート場「ケラ池スケートリンク」は10月17日、日本一早く紅葉シーズンにスケートが楽しめる施設(屋外型スケート場/同社調べ)として、今シーズンの営業を開始する。

紅葉に包まれるケラ池スケートリンク

紅葉に包まれる森のスケート場がオープン

今秋は、氷上に紅葉と光が映し出される秋限定のライトアップが新登場し、幻想的なアート空間が広が広がる。また、日中には、紅葉のラテアートを施したラテを片手に、紅葉とともに秋の訪れを感じながらスケートを楽しむことができる。

今季の営業期間は2025年10月17日～2026年3月1日までを予定している。天然氷エリアの滑走は例年12月末～2月中旬頃まで可能となっている。営業時間は時期によって異なり、10月17日～11月16日は11:00～18:00、11月17日～11月30日は10:00～16:00まで。最終受付は各日のクローズ時間の45分前までとなる。なお、天候により営業期間や時間が変更となる場合や、臨時休業となる場合がある。

料金は大人(中学生以上)が1,900円～、小学生以下は1,300円～。いずれも貸靴料を含む(スケート靴のサイズは15cm～30cm)。滑走時には手袋とニット帽の着用が必須とされており、現地にて販売も行われている(手袋300円、ニット帽500円)。

美しい軽井沢の紅葉を眺めながらスケート体験

紅葉時期のスケートリンク

「森を感じるスケートリンク」をコンセプトに、森の中にある池が凍ってできたのがケラ池スケートリンク。隣接する「軽井沢野鳥の森」には、多くの野鳥や動物が生息する豊かな環境が広がっている。周囲にはモミジやカラマツなどの木々が立ち並び、色鮮やかな紅葉を間近に感じながらスケートが楽しめる。屋外のスケートリンクとしては全国でも営業開始が早く、紅葉シーズンにスケートを体験できるのは貴重な機会となる。

期間限定の紅葉ライトアップが登場

軽井沢の紅葉が見頃を迎える10月17日～11月16日までの期間限定で、営業時間を18:00まで延長し、夕暮れ時にライトアップ「紅葉灯りリンク(もみじあかりりんく)」を開催する。赤・橙・黄色などの紅葉がライトで氷上に映し出され、美しく幻想的なアート空間が広がる。周囲の木々もスポットライトで照らされ、昼間とは異なる特別な空間を演出する。

紅葉のラテアートが施されたキャラメルラテ

スケートで冷えた体を温めるのにぴったりな、秋限定のドリンクが登場する。甘く香ばしいキャラメル味のホットラテ(800円)には、紅葉のラテアートが施され、見た目でも秋の訪れを感じられる。提供期間は10月17日～11月30日まで。