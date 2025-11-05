ローソンは11月4日より、湖池屋スコーンとろけるクアトロチーズとコラボした「からあげクン とろけるクアトロチーズ味」を、全国の「ローソン」にて販売している。

1987年から展開している「湖池屋」スコーンブランドとの人気コラボ。今回は、「スコーンとろけるクアトロチーズ」とコラボしたからあげくんが登場。

お肉だけではなく、衣からしっかりとチーズを堪能できるよう工夫されており、スコーンと同様に4種のチーズを使用。スナック感覚で小腹満たしにも最適な1品となっている。価格は298円。