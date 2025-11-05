ローソンは11月4日より、湖池屋スコーンとろけるクアトロチーズとコラボした「からあげクン とろけるクアトロチーズ味」を、全国の「ローソン」にて販売している。
1987年から展開している「湖池屋」スコーンブランドとの人気コラボ。今回は、「スコーンとろけるクアトロチーズ」とコラボしたからあげくんが登場。
お肉だけではなく、衣からしっかりとチーズを堪能できるよう工夫されており、スコーンと同様に4種のチーズを使用。スナック感覚で小腹満たしにも最適な1品となっている。価格は298円。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【2025年11月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【2025年11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【セブン‐イレブン】全国「うまいもの決定戦」開催 - 喜多方ラーメン、ごぼう天うどん、えびめしおむすびなど"ご当地の味"が集結
【11月4日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【2025年11月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ5選
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。