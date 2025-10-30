ローソンは10月28日より、チョコレートケーキの「Tops」が監修した新作デザートとパンを、関東甲信越エリアの「ローソン」にて販売している。
チョコレートケーキが有名な老舗洋菓子店「Tops」が監修したのは、ひとくちサイズのご褒美シフォン「Tops監修 チョコレートクリームシフォン」(397円)と、チョコ好きも満足のダブルクリーム入りパン「Tops監修 チョコづくしのコッペ」(181円)の2品。
いずれも、10月28日より関東甲信越エリアの「ローソン」限定にて販売されている。
