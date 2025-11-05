サミーネットワークスは、2025年10月から開始している『パチトモ』キャンペーンに新たなアンバサダーとして、YouTubeのチャンネル登録者数150万人越えの注目のクリエイター「ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-」が就任したことを発表した。

ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-

第2弾アンバサダーとしてYouTubeチャンネル登録者数150万人(2025年9月現在)超えの4人組マルチ系クリエイター「ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-」が就任。好奇心旺盛な彼らは何事にも全力投球でチャレンジしていく。特技もキャラクターも異なる4人だからこそ発信できる数々の動画は、パチンコ・パチスロを通して皆さんの生活に“笑い”をお届けすること間違いなし。

『パチトモ』は、“つながり”を楽しむ新しいパチンコのカタチをテーマにした参加型キャンペーン。友人や仲間とパチンコ・パチスロ店に行き、写真を撮影して専用応募フォームから応募するだけで、毎月77名に豪華景品が当たる。

本キャンペーンを通じて、「参加者の皆さまに『ひとりじゃない楽しさ』を感じていただき、パチンコ・パチスロをより身近で楽しい時間として体験していただくことを目指しています」としており、キャンペーン期間中には、毎月アンバサダーが動画にてキャンペーンの魅力を紹介していくので、こちらも注目しておきたい。各詳細は特設サイトにて。