全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2025年10月18日(土)・19日(日)の2日間、滋賀県彦根市で開催された「ご当地キャラ博 2025」に、ダイナムグループ公式キャラクター「モーリーズ」のモリスケと、企業ブースを出展した。

今年度のイベントは、彦根城周辺の夢京橋キャッスルロード、四番町スクエアで開催され、全国各地から約142体のキャラクターが集結。イベントには2日間延べ約8万8千人が来場し、家族連れやファンでにぎわった。同社は初日の18日(土)に企業ブースを出展し、今年7月にオープンした「ダイナム滋賀彦根店」の従業員が中心となってブース運営とPRステージを担当。ブースでは、無料で楽しめるスマートボールやモーリーズの長男・モリスケとのフォトセッションが実施され、約200名の来場者と交流を深めた。

ダイナムでは、今後も、地域社会とのさらなる共生を目指し、地域の活性化と発展に貢献する活動を継続していくとしている。

◎イベントに参加したダイナム滋賀彦根店 アシスタントマネジャー・濱畑氏のコメント

今回のイベントでは、企業ブースの出展やモーリーズを通じて、来場された多くの皆様と楽しく交流することができました。「ダイナム」という企業名はもとより、パチンコホール「ダイナム滋賀彦根店」を知っていただく良いきっかけになりましたので、今後も地域の皆様とのつながりを大切にし、地域に愛される店舗づくりに努めてまいります。ぜひ、お近くにお越しの際は、店舗にもお立ち寄りください。

PRステージの様子

キャラクターグリーティング