鈴木実貴子ズ、自作の人形とともに名古屋市内をさすらう「心臓」MV公開

鈴木実貴子ズが、5月20日（水）にニューシングル「心臓」を配信リリリース。あわせて、YouTubeにてミュージックビデオをプレミア公開した。

公開されたミュージックビデオは映像作家の大石規湖がディレクションを担当。鈴木実貴子が制作した心臓を思わせる真っ赤なパーツが印象的な人形が登場し、鈴木実貴子が傘を差しながら、人形とともに名古屋市内を練り歩く姿が印象的な映像となっている。

なお、鈴木実貴子ズは5月25日（月）には、メジャー2ndアルバム『いばら』リリースツアーのファイナル公演を東京・渋谷CLUB QUATTROで開催する。自身最大キャパとなる本公演はすでにソールドアウトとなっている。

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

「心臓」

2026年5月20日（水）配信リリース

https://lnk.to/suzukimikikozu_shinzou

＜ライブ情報＞

自主企画イベント「心臓の騒音」

第1弾

ゲスト：9mm Parabellum Bullet

日程：7月30日（木）新代田FEVER

時間：開場 18:30 開演 19:00

第2弾

ゲスト：フラワーカンパニーズ

日程：12月3日（木）新代田FEVER

時間：開場 18:30 開演 19:00

イープラス プレオーダー

受付期間：05/20（水）20:00～05/24（日）18:00

https://eplus.jp/suzukimikiko/

鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com