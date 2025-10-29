三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、『Pスーパー海物語IN沖縄6』導入記念グッズ第2弾の販売を開始した。

第2弾では、「美ら旅(ちゅらたび)モード」の世界観を楽しめる全17種のキャラファインマットをはじめ、モード選択ロゴをあしらったペンケース、新キャラクター「こばちぃ＆ぴたるん」のマグネットなど、新アイテムを豊富にラインナップ。さらに、アクリルキーホルダーやトレーディング缶バッジなど、定番アイテムも取り揃えられている。日常の中でも“沖海6”の魅力を感じられるグッズを、ぜひこの機会に「SANYO-MART」でチェックしてみよう。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

■沖海6 キャラファインマット／全17種(01～17)

■沖海6 ペンケース／全3種(海モード、沖縄モード、美ら旅モード)

■沖海6 張り付くこばぴたアクリルマグネットセット／全1種

■沖海6 着せ替えアクリルキーホルダー［シーサー］／全3種(マリン・ワリン・ウリン)

■沖海6 トレーディング缶バッジ(全10種)※ランダム販売

【予約期間】2025年10月24日(金)～2025年11月14日(金)23時59分

【発送時期】2025年12月末予定

【予約販売商品】沖海6 キャラファインマット

「美ら旅モード」の描き下ろし美麗イラストをハイクオリティ印刷で再現。マリンたちとの旅の思い出を、部屋でいつでも楽しめる。

価格：各3,960円(税込)

種類：全17種

サイズ：(額縁)W256mm×H198mm、(描画部分)W206mm×H144mm

素材：(マット台紙・裏台紙・出力)紙、(保護シート)PET

【予約販売商品】沖海6 ペンケース

遊技中に出てくる「モード選択」のロゴをそのままデザインした、沖海ファン必携のペンケース。小物入れとしても便利。

価格：各1,100円(税込)

種類：全3種(海モード、沖縄モード、美ら旅モード)

サイズ：約W200mm×H70mm

素材：ポリエステル、ファスナー付き

【予約販売商品】沖海6 張り付くこばぴたアクリルマグネットセット

新演出“張り付く”モチーフの「こばちぃ＆ぴたるん」がマグネットになって登場。貼っても飾っても楽しく使えるアイテムとなっている。

価格：1,650円(税込)

種類：全1種

サイズ：(こばちぃ)W70.1mm×H59.2mm、(ぴたるん)W67.3mm×H62.7mm

素材：アクリル(透明3mm厚)、マグネット

【予約販売商品】沖海6 着せ替えアクリルキーホルダー［シーサー］

2枚重ねで着せ替えOK。ゆる～いシーサーと3人娘の組み合わせがたまらなく可愛いアクリルキーホルダー。

価格：各990円(税込)

種類：全3種(マリン、ワリン、ウリン)

サイズ：」約W49.3mm～61.5mm×H50.9mm～55.7mm

素材：アクリル(透明3mm厚)、ボールチェーン付き

【予約販売商品】沖海6 トレーディング缶バッジ(全10種)※ランダム販売

沖海6の新規イラストを使用したトレーディング缶バッジ。どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみ。

価格：495円(税込)

種類：全10種

サイズ：φ56mm

素材：ブリキ、紙、PET

※ブラインド仕様(ランダム封入)で、絵柄は選べない。

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

※画像はイメージのため、実際の商品と異なる場合がある。