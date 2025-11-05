お笑い芸人の有吉弘行が2日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。同日、来年3月での番組終了を発表したTBS系『アッコにおまかせ!』の思い出を語った。

有吉弘行

“ありがたい先輩”和田アキ子への感謝

発表があったタイミングに、ちょうどワールドシリーズを観戦していたという有吉は、「自分も準レギュラーで入らせてもらってましたんで。そうか、いろんな思い出があるなぁと思いつつ、ドジャースに戻した(笑)。いろんなことを思い出しながら、山本のピッチングを見てました」とジョーク交じりに回顧。1985年に放送スタートし、今年10月に40周年を迎えた同番組だが、「あと5カ月か……。最後すごいことになるんじゃない? なんか豪華そうだね」と長寿番組の終了に感慨深げだった。

また、「コンプライアンスがいろいろあって、どんどん厳しくなって。アッコさんも、ちょっと発言に……。結構、“今の大丈夫かな? うち”みたいな。生放送中に見ることがありましたけど」と心配していた様子も。「なかなか緊張して出たもんですよ」と準レギュラーだったころの思い出を振り返りつつ、「本番中にアッコさんにキレられることはなく、ぬかりなく。常にターゲットを、竹山さんとか松村さんが怒られるように仕向けるという。“今変なこと言いましたよ!”みたいな回しをしてた」とぶっちゃける場面もあった。

続けて、有吉は、和田アキ子との思い出について、「メールアドレスを最初に聞かれたとき、嘘を教えた」と告白。カンニング竹山から、「お前な、アッコさんが泣いてるぞ。今、“悔しい!”って泣いてる。“私は有吉になんでこんなことされなきゃいけないんだ”って」と叱られたといい、「“後ほど送ります”って言って、そのまま……」と苦笑い。一方で、電話番号は伝えたそうで、「そこからショートメールでのやり取りになった」と明かし、「節目節目で連絡をくださって。“子供生まれたらしいな、おめでとう”とか、“紅白決まったんだな”とか。ありがたいなと思う先輩」と話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。