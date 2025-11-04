お笑いコンビ・バッテリィズが、7日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

バッテリィズ

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。今回、『M-1グランプリ2024』で準優勝、2025年度上半期ブレイク芸人ランキング1位となったお笑いコンビ・バッテリィズをゲストに迎える。

元々、別々のコンビで活動していたエースと寺家が2017年に同じ草野球チームで知り合ってコンビを結成。番組冒頭では、昨年の『M-1』準優勝をきっかけに激変した芸人人生、ブレイクする前の暇すぎた日常、“事務所の社長を知らなかった!?”などエースのおバカっぷりが語られていく。

鶴瓶と藤ヶ谷の取材には父親、兄家族、妹家族とエース一家が大集合。兄から見たエースの素顔、妹・20歳の誕生日にエースが行った不思議なサプライズなど仲良し兄妹との関係性が語られる。また、いまだに褒められない厳しい父親、『M-1』の決勝に行く前年に54歳の若さで亡くなられた母親への想いについても語られる。

寺家の両親にも鶴瓶と藤ヶ谷は取材。息子から「芸人になりたい」と告げられた時に反対の気持ちも強かった母親も今ではご近所にサインを配るほど応援してくれていることが判明。また、売れていなかった時に母から「そろそろ芸人を辞めなさい」と言われた寺家は「今、めっちゃ面白い奴と組んだから」と母に告げた“エースとコンビを組んだ当時の 心境”を回顧する。

藤ヶ谷はバッテリィズのことを高く評価している爆笑問題にも取材。爆笑問題の2人は「漫才のスタイルが羨ましい」「ネタの着眼点でいい」「新作ネタをどんどん見たい」とバッテリィズの漫才を絶賛。バッテリィズの単独ライブにも爆笑問題はゲスト出演するなど東京と大阪、先輩後輩の垣根を超えた2組の関係性も語られていく。

2人の妻からはアンケートが届き、エースの妻からのクレームにエースはタジタジ、寺家の妻からは漫才で見せる姿とはまったく違うポンコツすぎる寺家の意外な素顔が次々と明らかになっていく。

