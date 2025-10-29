『M-1グランプリ2024』で準優勝し、一躍人気コンビとなったバッテリィズ。4月から拠点を大阪から東京に移した2人にインタビューし、東京での新生活や『M-1』準優勝後の変化などを聞いた。

――4月から東京に進出されましたが、新生活はいかがですか?

エース:だんだん東京の芸人とも話す機会が増えて楽しくなってきました。ただ、もっと近くに友達がほしいです。大阪は近くに仲いい人がいっぱいいたので。東京はみんないろんなところにいてバラバラな感じなので、夜が面白くないです。もっと大阪からいっぱい仲間が来てくれって感じです。

――上京直後にお話を伺った際、洗濯機の使い方がわからなくて困っているとおっしゃっていましたが、洗濯できるようになりましたか?

エース:今はもう洗濯機を使いこなして、洗濯が楽しいです。洗って、干して、たたんで。家では洗濯しかしてないです。

――ほかの家事は?

エース:全くしないです。家でご飯を食べるときも弁当を買ってきて食べているので、シンクの水はほぼ出したことがないです。

――寺家さんは東京生活いかがですか?

寺家:僕もだいぶ寂しがりなので、たまに絶望的な夜があります(笑)。結婚して子供もいて、大阪には後輩もいっぱいて、独りぼっちの夜は1日もなかったので、それでなんとか自分を保っていたんですけど。芸人になって最初の頃は友達もいなくて、寂しすぎて不眠症になったことがあったんですけど、東京に出てきてまたそういう日があります。単身赴任なので家族サービスもなかなかできず。1人が嫌なので今は休みがあるのが逆に怖いです。

――いずれは奥さんとお子さんも東京に?

寺家:そうですね。来年ぐらいには一緒に暮らしたいなと思っています。

――エースさんもいずれは東京で奥さんと生活を?

エース:僕も来年ぐらいにはそうしたいと思っています。

――東京生活で困ったことや驚いたことがありましたら教えてください。

寺家:電車が多すぎるなと。まだ慣れないです。

エース:僕は自転車の駐輪場に自転車が入らなくて、停められずに困ることがあります。僕の自転車のタイヤが太くて。太いタイヤ対応の駐輪場を作ってほしいです。

「飽きられないように頑張りたい」「僕らならではの良さを確立できたら」

――『M-1』準優勝で収入も大幅アップされたそうで、テレビ番組で月収が60倍になったとおっしゃっていましたね。

寺家:ありがたいですね。60倍というのは僕が結婚した頃の収入と比べてですけどね。

エース:準優勝前後だと10倍くらいです。

――収入大幅増で生活も変わったのでは?

エース:後輩をいいところに連れて行ってあげられるようになりましたが、生活はそんなに変わってないです。

寺家:僕もそうですね。

――最後に今後の抱負をお聞かせください。

エース:今が一番忙しいと思いますが、飽きられないように頑張りたいなと。残せるものは残し、ずっとテレビとかに出続けられるように頑張ります。

――飽きられず活躍し続けるために心がけていることがありましたら教えてください。

エース:テレビなどに出させていただいたときに、一つ一つ期待に応えていけたらと思っています。

寺家:いろんな芸人さんが出てきますが、僕らでしか得られない良さを感じてもらえる存在になれたらなと。まずネタで僕らならではの良さを確立できたらと思います。

■バッテリィズ

エース(1994年11月2日生まれ、大阪府出身)と寺家(1990年8月7日生まれ、三重県出身)によるお笑いコンビ。NSC大阪36期。2017年10月15日結成。エースがピッチャー、寺家がキャッチャーとして、同じ草野球チームでバッテリーを組んでいたことからバッテリィズというコンビ名に。『M-1グランプリ2024』で決勝に初進出し、準優勝。今年4月に大阪から東京に拠点を移した。8月に「『まいにち、バッテリィズ！』日めくり～エース語録 31本直球勝負!～」を発売した。