『M-1グランプリ2024』で準優勝し、一躍人気コンビとなったバッテリィズ。漫才の中から飛び出したエースのフレーズも話題を呼び、今年8月には“笑えるのに、なんか刺さる”名言を厳選した「『まいにち、バッテリィズ！』日めくり～エース語録 31本直球勝負!～」を発売した。2人にインタビューし、ポジティブ全開なエースや、エースの言葉を引き出して漫才を作っている頭脳派な寺家の魅力に迫った。

――日めくりカレンダーでエースさんの名言がまとめられましたが、エースさんらしさあふれる言葉を振り返ってどのように感じましたか?

エース:いいことを言ってるんですかね? 参考にならんやろってぐらい明るいですよね(笑)。何も考えてないだけやろって思いますけど。

寺家:これを見て元気になる方がいるんじゃないかなと思います。「納豆には4年に1回ぐらい挑戦する」というのもあって、これだけなんやねんと。名言じゃなくて、ただの宣言だなと思いました(笑)。

――エースさんは子供の頃からポジティブ思考でしたか?

エース:子供の頃はきっとみんな悩んでないと思いますけど、前からこんな感じです。今よりさらに、子供の頃は何も考えてなかったかもしれないです。

――大人になるにつれて悩みが増えてポジティブではいられなくなるという人も多いと思いますが、ずっとポジティブでいられている秘訣を教えてください。

エース:人と遊んだりしゃべったりするのが楽しいから、悩むどころじゃないって感じですね。毎日楽しすぎるので。

――ネガティブになりがちな人にアドバイスを送るとすると?

エース:楽しいことをたくさんしたらいいと思います。楽しいことの割合が少ない人が悩んでいると思うので。

――エースさんが特に楽しいと感じる瞬間は?

エース:仕事も楽しいですけど、それよりも同期とかと遊んでいるときが楽しいです。

――寺家さんはコンビとして活動していてエースさんのポジティブさをどのように感じていますか?

寺家:落ち込んでいるところを見たことがないかもしれないですね。ほかの芸人はよく落ち込んでいますが、そういうのが全くないので、すごいなと思います。