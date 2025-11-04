お笑い芸人のみなみかわが、「第42回ベストジーニスト2025」の協議会選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席した。

同じく協議会選出部門を受賞したKoki,、松本若菜、HANAとともに登壇したみなみかわは「皆さん見てください、この並び。やりましたね僕。全く違和感ない並びでしょ!? 美しいでしょ!? 史上初のスキンヘッド芸人がベストジーニスト賞を取りました! ありがとうございます」と喜びを爆発。「うちの妻である社長も喜んでいまして、僕のデニムの5倍の値段のデニムをはいて、後ろで見ています」と明かした。

その後、「一般選出部門」を2年連続受賞したSnow Manの目黒蓮をはじめ、受賞者によるトークセッションが行われ、みなみかわは「ありがたい限りです。衣装もけっこうデニムが多いので。すごい皆さん着飾っていたんですけど、僕はいつも通りで、ちょっと恥ずかしいです」と照れ臭そうにコメント。目黒から「めちゃくちゃお似合いです」と声をかけられると「ありがとうございます」と喜んだ。

また、みなみかわは「出る前にKoki,さんに失礼ながら『お父さん(木村拓哉)の余っているデニムあったらください』と言って松本さんに怒られました(笑)」というエピソードも明かして笑いを誘った。

さらに、「大先輩のさま～ずの大竹(一樹)さんから、さま～ずさんのYouTubeチャンネル内でビッグEというヴィンテージデニムをいただいたという経緯がありまして、とにかく僕は人からデニムがほしいんです。次は三村(マサカズ)さんからもらいたい」と希望。隣のKoki,に向かって改めて「お父さんによろしくお伝えください」とおねだりしていた。