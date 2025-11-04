ガールズグループ・HANAが、「第42回ベストジーニスト2025」の協議会選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席した。

HANA

アーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」で7,000人を超える応募者から選ばれた「BMSG」初のガールズグループ・HANA。

この日は思い思いの個性あふれるデニムコーデで登場。YURIは「このたびはこのような名誉ある賞をいただけてとても光栄に思います。ありがとうございます」と感謝し、「私たちHANAは今年7月に『Blue Jeans』という楽曲をリリースさせていただいたんですけど、その今年にこのような素敵な賞を受賞させていただいてとてもうれしく思います」と喜びを語った。

日本ジーンズ協議会が主催する「ベストジーニスト」は、最もジーンズが似合う有名人を表彰する賞。今回は、SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」で、男性は目黒蓮が2年連続受賞、女性は今田美桜が初受賞(映像出演)。また、「協議会選出部門」はKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANA、「協議会選出部門 特別貢献賞」は花江夏樹、「次世代部門」は猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。さらに、ポケモン/ポケモンセンターも「協議会選出部門 特別貢献賞」に選出された。