【2025年11月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、とんかつを一口サイズで楽しめる巻き寿司や、冬に嬉しい具沢山のちゃんこスープなど、注目の商品が目白押しです!

2025年11月の新商品5品まとめ(11月4日〜11月10日)

「とんかつ巻5巻」(494円)

価格 : 494円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、静岡県、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

食べ応えのあるとんかつを、ごま入りの濃厚で香ばしいソースとマヨネーズで味付けした、巻き寿司の詰合わせです。

「豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ)」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

フルーツや玉ねぎの旨味を加えた、甘辛い醤油ベースのタレで御飯が進むお弁当です。

「スープの旨味が広がる醤油ちゃんこスープ」(397円)

価格 : 397円

販売地域 : 北海道、関東、甲信越、富山県、中国、四国、九州

東京発祥の「ちゃんこ鍋」をスープに仕立てた、おかずにもなるような甘辛い醤油ベースの具沢山スープです。

「蓮根とグリルチキンのペペロンチーノ」(572円)

価格 : 572円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州

蓮根とグリルチキンを盛り付け、にんにくを効かせたオイル仕立てのパスタです。

※11月5日以降順次発売

「モッツァレラ&トマトサンド」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、九州、沖縄

トマト、モッツァレラチーズ、バジルマヨネーズの相性が良い組み合わせのサンドイッチです。

※11月5日以降順次発売

まとめ

とんかつを贅沢に包んだ「とんかつ巻5巻」や、甘辛い豚焼肉でご飯が進む「豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ)」は、スタミナをつけたい昼食どきにぴったりな一品。

具材たっぷりな「スープの旨味が広がる醤油ちゃんこスープ」はホッと温まるやさしい味わいで、これからの季節におすすめの商品です。

そのほか、蓮根とグリルチキンを豪快に盛り付けた「蓮根とグリルチキンのペペロンチーノ」や、モッツァレラのクリーミーな味わいがアクセントになる「モッツァレラ&トマトサンド」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用