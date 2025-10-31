ローソンは、「1日不足分の鉄分が摂れるのむヨーグルト いちじく&ストロベリー」を販売している。
同商品は、秋に旬を迎えるいちじくのやさしい甘さと、冬のいちごのほどよい酸味を組み合わせた、ちょっと贅沢なのむヨーグルト。
鉄分と一緒に「安定型ビタミンC」が入っており、おいしさも、栄養もしっかりとれる1本になっている。価格は、188円。
