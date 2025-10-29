2025年10月の新作5品まとめ(10月28日発売予定)

本記事ではミニストップで10月28日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、韓国グルメを楽しめるメニューに加え、ふんわり食感やクリームたっぷりのスイーツなど、ピリ辛も甘い系もそろった食欲の秋にぴったりのラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2025年10月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「プデチゲ風ラーメン」(594.00円)

価格 : 594.00円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

牛肉と豚肉、魚介の旨みと唐辛子の辛味がきいた、コクのあるスープを使用した「プデチゲ風ラーメン」(594.00円)は、野菜炒めと白菜キムチ、ソーセージ、ベーコン、青ねぎ、唐辛子をトッピングしています。

「チェユクポックム」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「チェユクポックム」(645.84円)は、薄切りにした豚肉を甘辛いコチュジャンベースのたれで炒めた韓国料理「チェユクポックム」と白ご飯を合わせたお弁当です。「チェユク」は豚肉、「ポックム」は炒め物を意味します。

「韓国風ユッケジャンスープ」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ピリッとした辛さと旨みが特徴の、牛肉と野菜を煮込んだ「韓国風ユッケジャンスープ」(429.84円)は、彩りの綺麗なほうれん草や半熟風たまごをトッピングしています。

「ほおばるクリームサンド(カフェモカ風味)」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「ほおばるクリームサンド(カフェモカ風味)」(181.44円)は、ふんわりしっとりとした食感のココア風味の生地に、カフェモカホイップをたっぷりサンドしたボリュームのある一品です。

「いぬぬバスクチーズケーキ」(388.80円)

価格 : 388.80円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

人気チーズケーキ専門店A WORKSとのコラボ商品「いぬぬバスクチーズケーキ」(388.80円)は、オーストラリア産クリームチーズを使用したバスクチーズケーキの上にチーズホイップを絞り、犬モチーフのオリジナルキャラクター「いぬぬ」を表現しています。

まとめ

10月28日発売の新商品は、韓国グルメの味わいを楽しめる「ラーメン」「弁当」「スープ」のほか、口いっぱいに頬張りたくなるクリームたっぷりの「クリームサンド」、人気チーズケーキ専門店A WORKSとのコラボで見た目もかわいい「チーズケーキ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用