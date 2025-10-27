あきんどスシローは、スシロー"ジモメシ"プロジェクト第四弾として、岩手県盛岡市のご当地グルメとコラボをした「キムチ納豆ラーメン」を、10月29日より全国のスシローにて販売する。

スシローは昨年の6月より「全国のお客さまに隠れた名産や名物を楽しんでいただき、地域を盛り上げたい」「地域に還元したい」との想いから、その地域で愛されるご当地グルメとコラボした"ジモメシ"プロジェクトを開始した。

"ジモメシ"プロジェクトでは、ご当地の味を全国の人に楽しんでもらうだけでなく、その地域の魅力を発信することで、コラボ先の都道府県に足を運んでもらうきっかけづくりができればと考えているという。

第一弾は青森県青森市のご当地グルメとコラボをした「青森味噌カレー牛乳ラーメン」を、第二弾は鹿児島県いちき串木野市のご当地グルメとコラボをした「鹿児島ジモメシ 鮪しょう油ラーメン」を、第三弾では、トッピングに石川県能登町の名産"小木港のするめいか"を使用した「能登小木港いかのせ いか白湯醤油ラーメン」を販売し、全国各地の隠れた名産や名物を紹介してきた。

今回は第四弾として、岩手県盛岡市のご当地グルメとコラボをした「キムチ納豆ラーメン」(460円〜)を販売する。

スシローにて販売する「キムチ納豆ラーメン」は岩手県を中心に店舗を構える"柳家"監修。

"柳家"は「キムチ納豆ラーメン」の元祖で、今年で創業50周年を迎える岩手県盛岡市を代表する人気ラーメン店。納豆の旨み、キムチの辛みと酸味がアクセントとなって唯一無二のおいしさを生み出している"柳家"の味を再現すべく、豚ガラや魚介、野菜の旨みにコクのあるキムチの風味を加えた味噌ベースのスープに、納豆やキムチなどをトッピングすることで、複雑な味わいを表現したという。

販売期間は10月29日～。販売予定総数24万食が完売次第終了予定。