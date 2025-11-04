コカ･コーラシステムはこのほど、「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」を全国でリニューアル発売した。

紅茶花伝 ロイヤルミルクティー

紅茶の香りが約2倍に! "余韻"を強化

紅茶花伝 ロイヤルミルクティー

新しくなった同商品は、「紅茶花伝」ならではの紅茶とミルクが織りなすまろやかな味わいはそのままに、飲んだ後に広がる紅茶感を強化。紅茶の香りと味わいの"余韻"をより長く楽しめるよう仕上げた。同社の香気分析によると、新製品に含まれる紅茶の香り成分は従来品比で約2倍に向上している。茶葉は従来同様、手摘みセイロン茶葉を100%使用し、抽出温度を高めることで紅茶の香りと味わいを際立たせている。

また、今回のリニューアルではパッケージデザインも刷新。ブランドを象徴するロイヤルブルーを基調に、ミルクと紅茶が交わる様子をラインで表現した。

商品はホット・コールド両タイプを展開し、「440ml PET(HOT・COLD)」(メーカー希望小売価格200円/税別)、「280ml PET 温冷兼用」(同174円/税別)、「280g缶」(同145円/税別)、「270mlボトル缶」(同174円/税別)の各仕様をそろえる。

「グレープミックスティー」と「メープルティーラテ」が再発売

「紅茶花伝 クラフティー グレープミックスティー」「紅茶花伝 メープルティーラテ」

昨秋に新登場し好評だった「紅茶花伝 クラフティー グレープミックスティー」と「紅茶花伝 メープルティーラテ」も再発売された。グレープミックスティーは、ふくよかな味わいの赤ぶどう(カベルネ・ソーヴィニヨン)と、爽やかな甘みの白ぶどうの果汁をブレンド。秋の味覚を堪能できる、香り豊かなグレープティー。メープルティーラテは、100%手摘みセイロン茶葉から抽出された香り高い紅茶に、100%国産牛乳を使用した贅沢な味わいと、甘くてほんのり香ばしいメープルが溶け合った秋らしい味わい。280ml 温冷兼用PETボトルは10月6日より発売され、440mlコールドPETボトルは11月17日より再発売となる。

「クラフティー」シリーズのパッケージを刷新

「紅茶花伝 クラフティー」シリーズは、厳選手摘みセイロン茶葉を100%使用した香り豊かな紅茶に、厳選した国産果物エキスと、仕上げのはちみつを加えたやさしい甘みが特徴。今回のパッケージデザインのリニューアルでは、「リフレッシュ感」を伝えるデザインに刷新。爽やかな果実感はそのままに、紅茶のシズル感を描くことで、よりすっきりとした紅茶のおいしさを表現した。

TinyTANのオリジナルパスケースがもらえる

店頭にて紅茶花伝製品を4本購入すると、「TinyTAN」のオリジナルパスケースがもらえる。デザインは全8種(メンバー各1種・メンバー集合1種)で、ランダム配布となる。実施期間は10月20日～なくなり次第終了する。

TinyTANデザインのCoke ONドリンクチケットが当たる

紅茶花伝製品を1本購入し、パッケージに記載の二次元コードから専用サイトにアクセスして応募すると、抽選でTinyTANデザインのCoke ONドリンクチケットなどが当たるほか、応募者全員にTinyTANデザイン待ち受け画像をプレゼントする。応募期間は 2025年10月20日00:00～2026年3月1日23:59まで。

TinyTAN限定デザインスタンプがもらえる

紅茶花伝をコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」からCoke ON対応自動販売機で購入すると、通常のスタンプに加え、TinyTANの限定デザインスタンプが付与される。スタンプをためると、Coke ON対応自動販売機で好きな製品1本と交換できるCoke ONドリンクチケットがプレゼントされる。応募期間は10月20日～11月16日まで。