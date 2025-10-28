日本コカ･コーラは10月30日、スクウェア・エニックスが提供するスマートフォン向け位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボレーションキャンペーンを、同社公式アプリ「Coke ON(コークオン)」で開催する。

対象自販機で購入ごとに限定スタンプがもらえる

対象自販機で買ってドラゴンクエストウォークスタンプを集めよう

対象のCoke ON対応自販機で、Coke ONアプリを使用して製品を購入するたびに、通常のCoke ONスタンプ1個に加え、ドラゴンクエストウォークでお馴染みの人気モンスター限定コラボデザインのCoke ONスタンプがランダムで1個もらえる。スタンプのデザインは第1弾では7種、第2弾では13種(第1弾スタンプを含む)と、多彩なモンスターデザインのスタンプを集めることができる(1人1種1個まで、期間中最大13個まで)。

第1弾は2025年10月30日～12月3日まで(全7種)、第2弾は12月4日～2026年1月11日まで(全13種、第1弾スタンプを含む)。キャンペーン対象自販機は、Coke ON内の特設ページの自販機マップで確認できる。

1万歩あるくと限定スタンプがもらえる

歩くだけで、累計歩数の達成ごとにスタンプがたまる「Coke ON ウォーク」にて、コラボチャレンジを開催する。チャレンジ期間中、Coke ON内の特設ページからエントリーしたうえで、Coke ONウォークで1万歩あるくと、コラボモンスターデザインの限定Coke ONスタンプがもらえる。チャレンジ期間は2025年12月15日～2026年1月11日まで。

「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内で連動イベント

ドラゴンクエストウォークのアプリ内では、期間中フィールド上にコカ･コーラ社ブランドとのコラボモンスターが出現するほか、「自動販売機スポット」も出現。スポットを巡ることで、Coke ON内で使用できるドリンクチケットなどが当たる抽選に参加することができる。

さらに、新要素として「コカ･コーラ社製品のドリンク図鑑」が登場する。自動販売機スポットで抽選に参加すると、図鑑に製品が追加され、コレクションを完成させる楽しみも味わえる。

コラボモンスターは、第1弾・第2弾で登場したコラボモンスターのほか「やかんの麦茶 from 爽健美茶」「QOO」「CHILL OUT」の3ブランドとコラボレーションした新モンスターが登場。ゲーム内で「こころ」や、様々なコラボアイテムと交換できる「Coke ONメダルⅣ」をドロップするほか、一部のコラボモンスターは「なかまモンスター」として一緒に冒険することもできる。

コラボモンスター

コラボモンスターを倒して手に入れたコラボメダルを使って、ゲーム内でコラボアイテムなどを手に入れることができる。

キャンペーン期間は2025年10月30日15:00～2026年1月11日14:59までを予定している。詳しくは、ドラゴンクエストウォーク公式プロモーションサイトで確認できる。