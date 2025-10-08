スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」を、全国の自動販売機限定で10月7日から発売する。スターバックスから自動販売機限定商品が登場するのは今回国内で初の取り組み。

スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート

RTD飲料やパッケージドコーヒーを中心にブランド展開を担う、スターバックスのチャネルデベロップメント事業では、「カフェの外で、お客様にスターバックス体験をお届けしながら発展していく」という目的のもと、自動販売機を大きな成長機会と捉えている。

ブランドに触れる機会を増やすとともに、思い思いの時間や場所でスターバックスのコーヒーを楽しめるよう、自動販売機限定のペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス MY RETREAT」を開発した。

中味の特長を紹介する。

スターバックス厳選のコーヒーを使用し、香ばしく甘いキャラメルの風味と、コクを楽しめるようにこだわったミルクとの最適なバランスのキャラメルマキアートに仕上げた。

とろけるようなキャラメルの優しい甘さとミルキー感で、疲れた心を優しく包み込むような味わい。

キャラメルの甘い香りを引き立てるダークチョコレートのエクレアや、チョコレートでコーティングされたシュークリームとの組み合わせもおすすめ。

スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート

パッケージの特長を紹介する。

ブランドを象徴するグリーンのロゴを中央に配し、キャラメルのカラーをイメージした、心地よい気分が伝わるようなやわらかなグラデーションの色合いに仕上げた。また、キャラメルソースを表現したデザインを背景にあしらい、甘い贅沢感を表現した。

スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート

商品情報は以下の通り。

商品名は、スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート(冷温兼用)。280mlペットボトル。価格は240円。賞味期限は13ヶ月。10月7日から全国で発売。