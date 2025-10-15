ファミリーマートは10月14日、世界NO.1バリスタが認めたチルドカップコーヒー飲料シリーズ「ゲイシャコーヒー ゲイシャ100%使用」(248円)を全国のファミリーマートで発売した。

バリスタ粕谷哲氏が監修、人気シリーズに新商品

Philocoffeaの代表であり、2016年にアジア人として初めて「WORLD BREWERS CUP」を制した粕谷哲氏は、2020年2月からファミリーマートの「FAMIMA CAFÉ」カウンターコーヒーの共同開発に携わり、2022年9月からはプライベートブランド「ファミマル」のチルドカップコーヒー飲料も共同開発している。

粕谷哲氏

「世界No.1バリスタが認めた。」シリーズは2022年の発売以来、累計販売本数は1億9260万本と、2億本に迫る人気となっている。2025年は3月に「生キャラメルラテ」を発売し、今回のゲイシャコーヒーを含め、「カフェラテ甘さひかえめ」「カフェラテレギュラー」「カフェラテ砂糖不使用」「カフェラテ エチオピアモカ100%使用」「ブラックコーヒー」の7種類のラインナップで展開している。

希少豆「ゲイシャ」を100%使用

「ゲイシャ」は、エチオピア原産の希少なコーヒー品種で、その華やかな香りと繊細な味わいから"コーヒーの女王"とも呼ばれている。ジャスミンのような香りや、フルーティーで上品な酸味が特徴で、世界中のバリスタやコーヒー愛好家から高く評価されている。生産量が少なく、管理の難しさから高級豆として知られている。

同商品は、ゲイシャ種らしく、クリーンで明るい酸味が際立つ味わい。ゲイシャの香味がしっかりと出ており、かつトロピカルフルーツのような明るい酸味や上品な甘さが楽しめる。精製方法はウォッシュドで、クセが少なく、きれいな酸味が特徴。焙煎は通常より焙煎時間を伸ばし、かつ火力を調整しながら焙煎することにより、ミドルの厚みやラストの余韻が感じられる。