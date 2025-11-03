日本テレビ系バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週月曜24:24～)では、11月の企画「タイムレスハウス」が、きょう3日(24:34～)にスタートする。

この企画は、timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティ。「ドラマの世界観」と「素のバラエティ」の要素が融合したスタイルを採っている。

メンバーたちが集まり、たわいもない会話や遊びを楽しむ中、突然チャイムが鳴り響き、ニューヨークの屋敷裕政が登場。屋敷が差し入れたのは、大阪土産の定番「551の豚まん」だ。しかし、8人に対して豚まんは7個しかなく、1個足りない事態に。そこで、豚まんの行方をかけて、即席ゲーム「豚まん争奪! 551ブラックジャック」が始まる。

ルールは、カラオケに登録されているアーティストの曲数を予想し、合計で「551曲」に近づけたチームの勝利。ただし、551曲を超えたら「ドボン」で即敗退という、まさにイチかバチかの心理戦だ。

篠塚大輝の提案で、メンバーは「チームBIG」と「チームSMALL」に身長順で分かれることに。しかし、ここでも原嘉孝と橋本将生の間で身長を巡るし烈な争いが発生。ギリギリの身長差にプライドをかけた戦いが繰り広げられる。

人気のアーティストの名前をあげ、一進一退の攻防が続く中、佐藤勝利が「もっといくと思った」と悔しがる場面も。さらに「チームBIG」の寺西拓人が選んだ人気アーティストの曲数予想で大ピンチに。絶体絶命の寺西は「こん身のある芸」を披露し、爆笑の渦に…。

