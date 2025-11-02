日本テレビ系バラエティ番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』(毎週日曜23:25～)のダウンタウンによる2ショットトークが、Huluで配信をスタートした。

1989年の番組開始初期から約20年にわたり、公開収録でのダウンタウンによる2ショットトークコーナーが番組のレギュラーコーナーとして放送されていた。

Huluでは、「ガキ使 2ショットトーク全集」と題し、“神回”と名高い「ゴリラとおっさん」「カブトムシのプライド」「ドラキュラの勘違い」をはじめ、計200本以上を配信。現在19話分を一挙配信中で、3日以降は毎週月曜17時に追加エピソードが配信される。

Huluでは、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』レギュラー放送回や「笑ってはいけない／罰ゲームシリーズ」も独占配信されている。

【編集部MEMO】

『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』では、番組開始当初から2人の漫才が披露されていたが、そのネタが尽きてからは、フリートークを展開。長年、レギュラー放送では企画モノのコーナーとフリートークで番組が構成されていたが、その後フリートークが行われないようになり、2017年4月の放送で8年ぶりに復活したこともあった。

