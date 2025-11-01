11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)のインスタグラムで10月31日、11月5日配信開始予定のオリジナル番組『Money is Time』に出演する山田邦子の動画コメントが公開された。

山田邦子

『Money is Time』は、ずっとやり続けられるパフォーマンスをすれば、無限に稼げる夢の企画。ブローカーが自ら厳選した“お金が欲しい”5人の挑戦者を引き連れ、特別なパフォーマンスを披露する。

山田は収録後、「楽しかったです。最初はあまりにもブランクがあったので、どんな話からしていこうかなとか、大丈夫かななんて思っていたんですけど、何でもなかった」と笑顔で感想をコメント。

松本について「お笑いのツッコミどころが切れ味がいいなと思って、まっちゃんこれだなって思いました」と述べ、視聴者に向けて「とても楽しい番組です。皆さんも応援しましょう! 私も応援します」とメッセージを送った。

「DOWNTOWN+」のコンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーで構成。まずは、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートする。

視聴方法はスマートフォン(アプリ)、テレビ(アプリ)、パソコン。料金は月額1100円、年額1万1000円(いずれも税込み、定額制)。11月1日21時より配信開始。