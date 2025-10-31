三井アウトレットパーク マリンピア神戸は11月14日～12月7日、開業1周年を記念し「1周年祭」を開催する。

三井アウトレットパーク マリンピア神戸「1周年祭」

同施設は、2025年11月26日で開業1周年を迎える。期間中は来場者への感謝を込め、さまざまな企画を展開する。

11月14日・26日の2日間は、和牛焼肉重やブリ5点盛りなど、飲食店約20店舗の看板メニューを数量限定1円で提供する。11月14日～12月7日には、各店が1周年を記念した限定メニューや特別価格メニューを提供する。

12月6日・7日には、全国のさつまいもグルメ約10店舗を集めた「おいもEXPO」を開催する。

期間中は、アディダス ファクトリーアウトレットやメルセデス・ベンツなど、約100ブランドが参加する「1周年感謝セール」を実施。サンプル品・B品フェアも開催する。

そのほか、アディダスによるキックターゲット、ドッグファッションショーや譲渡会などのドッグイベント、バンパーカー体験、動物ふれあいイベントなども実施する。

ラグーンエリアでは、カヤックや足漕ぎカヤック「HOBIE」体験を特別価格で提供する。

期間中は、週末を中心にポイント会員限定のポイントアップデーや、5,000円以上の購入でオリジナルグッズをプレゼントする企画を実施する。