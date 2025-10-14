三井ショッピングパーク ららぽーと海老名は10月25日～11月13日、開業10周年記念イベント・キャンペーンを実施する。

10月25日・26日には、海老名駅西口中心広場にて、サンリオキャラクターたちに会えるイベントを開催する(雨天時は館内で縮小開催)。

サンリオキャラクターズライブショーは、両日とも11:00と13:00の2回。観覧には当日9:00から配布される整理券(先着順)が必要となる。25日はハローキティ、シナモロールらが出演するライブ、26日はハローキティ、クロミ、シナモロール、エディが出演する英語ショーを行う。

25日に開催する「Sanrio Characters Super Cute Adventures～リズムの世界を冒険しよう～」

そのほか、ハイタッチ会、こぎみゅん撮影会も実施する。サンリオカフェワゴンも出店し、クレープなどを販売する。

サンリオカフェワゴン

同じく25日・26日には、10店舗以上の人気店が集結するパンフェスも開催。海老名名物のメロンパンや八ヶ岳、金沢のパンなどが登場し、パングッズが当たる抽選会も実施する。

11月2日には、海老名駅西口中心広場で「EBIまつり」を開催する(雨天中止)。地元のキッズダンスチームや高校ダンス部、シンガーソングライターぽっぷこーん☆が、ライブやパフォーマンスを披露する。スポーツ交流コーナーでは、海老名市初の3x3プロバスケチーム「EBINA Liberty」によるフリースローチャレンジ(小学生対象、先着200名)や、プロスポーツチームのマスコットキャラクターとの交流が楽しめる。

EBIグルメコーナーでは、「エビ」を使ったコラボメニューなどを販売する。

EBIグルメコーナーではコラボメニューを販売

館内では期間中、10周年サンクスフェアとして、100店舗以上で限定商品や割引を実施する。10月29日からは、先着1,700名にオリジナルパッケージの「かっぱえびせん」を無料で配布する。

11月1日～3日の期間中、2店舗以上で合計5,000円以上のキャッシュレス決済レシート提示で、巨大ガチャ抽選会に参加できる。

11月4日～13日はスタイルアップキャンペーンとして、対象店舗で10,000円以上購入ごとに1,000円相当の限定お買物券をプレゼントする(先着順)。11月4日～13日は、ブランドを横断して試着・購入できる新しいショッピングサービス「LaLa pick」の体験ができる(事前予約制)。