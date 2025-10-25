日本橋室町エリアマネジメントは11月21日～2026年2月15日、「カナエルNIHONBASHI 2025-26」を初開催する。

麒麟ゴーラウンド

日本橋は、古くは江戸時代には富くじ当たりの地として栄え、近年ではライブの鑑賞券当選など「推し活」に関する祈願に訪れる人が多い街。そこで、訪れる人々の願いを"叶える"開運イベントとして、「カナエルNIHONBASHI」を開催する。

大屋根広場には、"幸福を呼び込む麒麟像"をモチーフにした「麒麟ゴーラウンド」を設置する。時間は17:00～23:00。

エリア内の対象店舗では、開運や推し活をテーマに、縁起の良い食材やモチーフを取り入れたグルメや、幸運のモチーフを取り入れたグッズなどを販売する。

日本橋の各所をめぐり、版を重ねることで願いを込めるスタンプラリー「叶え札 かさね推しめぐり」も開催。完成した"叶え札"は、「カナエル メニュー&グッズ」実施店舗でもらえる"叶え袋"に入れて、持ち歩くことができる。

スタンプイメージ

チケット運の向上で知られる福徳神社につながる仲通りでは、大安や一粒万倍日などの"開運日"に、推し活アイテムが集合するナイトマーケットを開催する(11月21日、12月20日、12月21日、2026年1月24日、2月3日)。

江戸桜通り地下歩道では、11月22日、12月13日、2026年1月17日、2月14日に、アクリルスタンドやアクリルブロックをレジンで作るワークショップを行う

ワークショップ イメージ

公式アカウントをフォローし、対象写真を撮影のうえ、「#カナエルnihonbashi」「＃想いも願いも」のハッシュタグと、公式アカウントのタグ付けをしてInstagramに投稿すると、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施する。