東京ミッドタウン八重洲は11月13日～12月25日、クリスマスイベント「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2025」を開催する。

期間中は、"ジャパンクラフト×イルミネーション"のコンセプトを体現する「Merry KOGEI Exhibition」を展開する。メイン会場となる1Fガレリアでは、静岡県の伝統工芸「駿河竹千筋細工(するがたけせんすじざいく)」を用いた全長約5mの「Merry KOGEI Tree」が登場。繊細な竹の編み目から温かい光がこぼれる幻想的な空間を演出する。点灯時間は16:00～23:00。

ツリー周辺では、日本各地の工芸職人約60組による作品展示「Gift Collection」を開催する。

1Fアトリウムでは、俳優の奈緒さん、プロスケートボーダーの堀米雄斗さん、経済学者の成田悠輔さん、アーティストのスプツニ子！さんら各界の著名人が特別にオーダーした一点限りの工芸作品「Special Orders」も展示する。

期間中の金・土・日曜日には、職人から直接作品を購入できるクラフトマーケットを開催。毎週土曜日には職人によるワークショップや実演も予定されており、クリスマスギフト選びやものづくり体験が楽しめる。

クラフトマーケット イメージ

2026年2月15日まで、1Fガレリアには、光のカーテンのようなイルミネーションが点灯。5FのYAESU TERRACEでは、シャンパンゴールドの「Illumination TERRACE」が登場する。ランタンも加わり、東京駅の夜景と共に華やかで幻想的な空間を演出する。

GALLERIA Winter Lights イメージ