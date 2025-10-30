スターバックス コーヒー ジャパンは、全国24店舗のティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて、11月1日から、ウィンターシーズンをスタートする。

「スターバックス ティー & カフェ」のウィンターシーズン第一弾は、香り豊かな「ジョイフルメドレー」のフルリーフを使い、茶葉から丁寧に抽出したティーと、相性の良いラズベリーが初めて出合い、甘酸っぱく華やかな味わいに仕上げた。赤いラズベリーで心躍るホリデーシーズンを感じることができ、上品な甘さとティー本来の味わいを最後のひと口まで堪能できるという。

レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ

「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」(776円/持ち帰り)は、ミルクを合わせた「ジョイフルメドレー」、ラズベリー風味のシロップを加えたフラペチーノに、ふんわりとした口どけのティームース、その上にラズベリー果肉ソースと鮮やかな色合いのラズベリーパウダーをのせた。カップの底にもラズベリー果肉ソースを入れることで、一口目からジョイフルメドレーの味わいとラズベリーの風味が口の中に入り、甘酸っぱく華やかな、デザート感のある一杯が完成した。

レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ

「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」(687円/持ち帰り)は、「ジョイフルメドレー」にミルク、ラズベリー風味のシロップを合わせたティー ラテに、最後はふんわりとしたティームースとラズベリーソースをのせて、甘酸っぱさと表情豊かなジョイフルメドレーの味わいが口の中で溶け合い、最後のひと口までご褒美感溢れるティー ラテ。ホットとアイスの2種類を提供する。

また毎年好評のティーポットで一杯ずつ提供する「ジョイフルメドレー/ティーポット」628円/持ち帰り)もこの冬登場。アプリコットやマンゴーの風味、ジャスミンを感じさせるフローラルな香り、何種類ものティーが織りなすコクをたたえた優しい甘み。余韻には穏やかな渋みが広がり、「ジョイフルメドレー」ならではの贅沢なティータイムを楽しめるという。

今年は、さらに1月7日から"White"ジョイフルメドレーとして、ジョイフルメドレーとフルーツを合わせた第二弾の新商品を販売予定。合わせるものによって、新たな風味が引き出されるジョイフルメドレーの豊かな味わいを飲み比べてほしいとのこと。

さらに、ティーを美味しく、さらにティーを楽しむためにプリンチのデザートとして「トルタ トローネ ミエーレ」(1,031円/持ち帰り)、「トルタ ディ バナナ」(864円/持ち帰り)、「プリンチーナ」(864円/持ち帰り)が新登場する。