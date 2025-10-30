スターバックスでは、新作フラペチーノ『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』と『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』を11月1日より発売します。SNSでは販売前から「絶対美味しい」「リボンがかわいい」と話題に。今年はホリデーシーズン定番の味わいをストロベリーフレーバーで楽しめるということで、試飲会でひと足早く堪能してきました。

新作『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』はどんな味?

11月1日より、いよいよスタートするスターバックスのホリデーシーズン。今季は“JOYFUL MEDLEY - JOYでつながる -”をテーマに、スターバックスを通じて喜びが生まれ、人や想いでつながるきっかけと温かな場所を提供してくれるのだそう。

第一弾は、力強いブラックティーに爽やかなウーロン茶、香り高いジャスミンティーの3種をブレンドし、アプリコットやミラベル(西洋スモモ)の華やかな香りをまとわせた冬の風物詩「ジョイフルメドレー」を使用。そこにストロベリーを重ねた『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』と『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』の2種類が登場します。

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』のカップの底には、色鮮やかなストロベリー果肉が敷かれ、その上にジョイフルメドレー ティーをベースにしたフラペチーノが注がれています。

ホイップクリームの上にはフリーズドライのストロベリーをトッピング。見た目からもホリデーらしい華やかさが感じられる一杯です。

まずはカップの底にストローを刺してひと口。ストロベリー果肉は甘酸っぱく、ゴロゴロとしていて果肉感を楽しめます。ジョイフルメドレーの部分は、アプリコットとミラベルのフルーティさが印象的でしたが、後から感じる3種類のティーの味わいとうまく調和していきます。華やかでやさしい甘さはありつつも、後味はすっきりとしていました。

ストロベリー果肉の味が思いのほか濃厚だったので、混ぜるのがもったいないと思っていましたが、いざ混ぜてみるとストロベリーに負けないくらいジョイフルメドレーの華やかさや渋みも感じられ、全てをいいとこ取りしたような贅沢な味わいに。飲み進めるたびにさまざまなフレーバーを感じられますよ。

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』のカロリーは?

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』のカロリーは販売され次第追記します。

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』の価格は?

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合700円、持ち帰りの場合687円です。

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

おすすめのカスタマイズを聞いてみると、より甘さをプラスしたいときはホワイトモカシロップを追加(+55円)したり、はちみつやキャラメルソースを追加(0円)するのが合いそうとのこと。ミルク変更ができないドリンクのため、まずはカスタマイズなしを楽しんでから、プラスするカスタマイズを試してみるのが良さそうです。

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』の販売期間は?

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』の販売期間は11月1日からなくなり次第終了となります。ホリデーシーズンの訪れをいち早く楽しんでみてくださいね。

新作『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』はどんな味?

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』(Iced / Hot 持ち帰り Short 570円～ / Tall 609円～ / Grande 653円～ / Venti 697円～、店内利用 Short 580円～ / ¥620円～ / Grande 665円～ / Venti 710円～)

同日からは発売となる『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』は、ジョイフルメドレー ティー ラテにホワイトモカフレーバシロップを合わせ、なめらかな口どけのストロベリームースとフリーズドライのストロベリーをトッピングした一杯です。

ドリンクが提供されると、ふんわりとストロベリーの香りが漂います。一口飲んでみると、香りほどストロベリーの味わいは強くはなく、濃く抽出したジョイフルメドレーの華やさを存分に堪能できました。ホワイトモカフレーバシロップが入っているからか、よりミルキーさが際立ち、ほどけるようなやさしさに包まれる幸せなひとときを演出してくれますよ。

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』のカロリーは?

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』のカロリーはTallサイズで〇〇〇kcalです。

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』の価格は?

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』の価格は、店内利用の場合Short 580円～ / ¥620円～ / Grande 665円～ / Venti 710円～、持ち帰りの場合Short 570円～ / Tall 609円～ / Grande 653円～ / Venti 697円～です。

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』のオススメのカスタムは?

おすすめのカスタマイズはミルクを変更すること。ティーとの相性が良いので、ソイミルク変更(0円)やオーツミルク変更(+55円)がおすすめだといいます。また、甘さが欲しいときはエキストラシロップ(0円)にして、ホワイトモカフレーバーシロップの甘さとコク深さをプラスするのも合いそうだと担当者が教えてくれました。

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』の販売期間は?

『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』の販売期間は、『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』と同じく、11月1日からなくなり次第終了です。

『ジョイフル クッキー トッピング』(持ち帰り54円、店内利用55円)

さらに今年は、フラペチーノやホイップクリームをのせたアイスビバレッジにカスタマイズできる4種類のクッキー『ジョイフル クッキー トッピング』が登場。リボン、スノーマン、くま、人形の4種類のデザインの中からランダムにトッピングすることができるので、ホリデー限定のドリンクだけでなく、自分好みの一杯もホリデー仕様にすることができますよ。

ストロベリーをまとった冬の風物詩の味わいを、この機会にぜひ試してみてくださいね。